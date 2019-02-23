多款手遊新作上線 國內手遊市場Q2競爭激烈

國內遊戲商包括大宇資、橘子、紅心辣椒等，都將在第 1 季末或第 2 季推出手遊大作，而智冠集團旗下網龍去年表現優於預期的手遊《吞食天地 M》，最快第 2 季也將進軍東南亞市場。在各家遊戲商接連推出新作下，除可望挹注營運動能，也使第 2 季起國內手遊市場競爭越趨激烈。

大宇資 (6111-TW) 今年至少在台推出 3 款手遊，在中國市場推出 5 款手遊，其中，《軒轅劍龍舞雲山》為備受看好的年度大作，目前已結束封測，在中國與台灣所測得的數值表現均相當不錯，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名，將於今年 3 月初上市。法人預估，該款手遊上市後，權利金貢獻可期，可望帶動大宇資第 2 季營運出現爆發性成長。

橘子 (6180-TW) 今年上半年將推出三大新作，包括《魔力寶貝 M》、經典 IP 自製手遊《便利商店口袋版》與《櫻桃小丸子手遊版》，可望為第 2 季營運挹注強勁動能。橘子集團執行長劉柏園表示，今年營運目標為持續向上攻高，上半年推出的 3 項新作，預期市場規模都會相當可期，營運藉此衝高的機會相當大。

紅心辣椒 (4946-TW) 近期也取得韓國研發商 Blue Potion Games 所開發的北歐奇幻端遊《靈魂之聲 Online》台港澳代理權，及韓國著名遊戲公司 NEOWIZ 開發的強檔手遊大作《棒球大王》的台港澳獨家代理權，都可望在第 1 季末上線，增添第 2 季營運動能，成為今年營收主力。

智冠集團 (5478-TW) 子公司網龍 (3083-TW) 去年 9 月上線的《吞食天地 M》表現優於預期，並帶動網龍去年第 3 季成功單季轉盈。該款手遊去年 45% 營收來自國內，其餘 55% 均為海外營收，又以東南亞市場居多，而網龍已授權當地營運商 ASIASOFT 負責代理，最快第 2 季就可望進軍東南亞市場，後市表現可期。

