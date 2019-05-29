彭博專欄：阿里巴巴在香港第二上市是一個絕妙的主意

阿里巴巴集團在香港籌資 200 億美元的潛在第二上市計畫是件大事。

這不僅僅是因為 200 億美元數字巨大。據彭博新聞社周一報導，這家中國電子商務巨頭繼在紐約上市後，現正考慮在香港第二上市。對仍在遺憾錯失史上最大 IPO 的香港而言，這無疑將是一個了不起的勝利。

在面臨貿易爭端之際，這對北京方面也是一個重大利好。讓自己引以為豪的公司在外國交易所上市交易現在看上去並不是一件好事。

投資者將提出一個正確的問題：為什麼中國最有價值的公司會想要這樣做。畢竟，該公司已經足夠有錢。

政治可能是最明顯的考慮因素。讓上市地更接近自己的大本營，阿里巴巴向北京展示出了其忠誠所在。而當局也可以滿足於將此視為中國實力不斷成長的一個實例。你可以想像一下官方媒體社論將此大肆宣揚為美國衰落的證據。

但北京並不是唯一的考慮因素。如果該公司在紐約上市的股票成為美中緊張局勢所引發全球焦慮情緒的受害者，在香港上市交易將可以提供緩衝。香港投資者，以及通過陸港通進行交易的內地投資者，可能會對阿里巴巴保持更積極的態度，因為他們每天都在使用阿里巴巴的產品。這可能會為該公司的美國存託憑證提供一個底部：鑒於港元匯率與美元掛鉤，兩地股價的任何重大偏差都會帶來套利機會，而對沖基金和日內交易者則將會讓這些機會迅速消失。

所有這些都引出了一個問題，那就是為什麼阿里巴巴不直接在中國內地上市，畢竟中國內地正在設立一個瞄准了明星科技公司的科創板。非常簡單地來回答：A 股市場無法消化它。如此規模的 IPO 將幾乎是內地有史以來最大上市交易的兩倍：農業銀行 2010 年在上海上市交易的規模是 100 億美元。

而且在香港上市不只是為了打出個招牌而已。雖然不會達到在紐約交易股票的規模，但香港 IPO 將意味著在香港流通的阿里巴巴股權數量將會很大。（假設我們忽略這樣一個事實，即使有美國存託憑證，該公司已經通過可變利益實體結構為中資擁有。）

即使從企業財務方面考慮，阿里巴巴拿這額外的 200 億美元也有很多事情可以做。該公司目前持有 280 億美元的現金和現金等價物，如果排除金融公司，這一規模在全球企業中排在第六。不過，這個數字有點誤導。如果你考慮到流動負債，然後把自由現金流算在其中，那麼阿里巴巴並不像看起來那麼有錢：

即便阿里巴巴看起來坐擁大量現金，但籌資所得超過了該公司一年內可能自我創造的現金，而且會讓該公司得以進行一些重要的收購交易。

其中最明顯的就是回購軟銀集團所持阿里巴巴估值大約 120 億美元的股份。這是孫正義所樂見的，因為軟銀股價遠低於賬面價值，且有大量的債務需要償還。這樣一筆交易可能包括讓阿里巴巴成為孫正義即將推出的軟銀願景基金 II 的基石投資者。

另外還可以考慮很多獨角獸公司，特別是在東南亞。競爭對手騰訊控股永遠不會停止收購的步伐。在內地，美團點評正在與阿里巴巴旗下的餓了麼競爭，爭奪外賣客戶的戰爭是每家公司都不願意輸掉的。

因此，在香港 IPO 有諸多正當理由的情況下，阿里巴巴不去這麼做才是荒唐的。

（Tim Culpan 是彭博專欄作家，主要撰寫科技行業專欄。他之前在彭博新聞社報道科技新聞。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。）