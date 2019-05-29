5月轉捩點？這6檔美股至少腰斬 華爾街：是時候買進！

《MarketWatch》Michael Brush 專欄報導指出，美股 5 月的表現可能呈現今年的轉捩點，建議投資者思考哪幾檔迄今跌幅過大，現在可能出現買進機會的個股。

以下是美股重要股指本月與今年的表現：

指數 今年 4/30--5/24 今年 去年第四季 道指 -3.8% 9.7% -11.8% S&P 500 -4.2% 12.7% -14.0% Nasdaq 綜合 -6.0% 15.1% -17.5% Source：FactSet

該專欄列出 14 檔是 S&P 500 中自其 52 週高點下跌至少 50% 的個股，但半數以上分析師從其中挑出了 6 檔給予「買進」的評等建議：

公司 代碼 評「買進」比例 評「中立」比例 評「售出」比例 5/24 收盤價 共識目標價 隱含 12 個月漲幅 Nektar Therapeutics NKTR 71% 29% 0% $33.79 $69.50 106% Halliburton Co. HAL 88% 12% 0% $22.97 $38.18 66% Mylan N.V. MYL 68% 32% 0% $18.98% $29.63 56% Nvidia Corp NVDA 58% 36% 6% $145.15 $183.3 26% Activision Blizzard Inc. ATVI 66% 34% 0% $42.29 $52.71 25% IPG Photonics Corp. IPGP 53% 47% 0% $131.01 $190.83 46%

每家有不同的故事，投資者也可能對於底部看法各自不同，例如 Michael Brush 認為，是投資半導體股和其他精選工業股的時候了，因為中美貿易協議將成。

你可以透過投資廣泛的 ETF 廣泛曝險半導體股，同時削減個股風險，例如 iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 和 SPDR S&P 半導體 ETF (XSD-US)，因為這些個股不適合心臟不夠大顆的投資者，因為短期或說一年內，這些個股的波動極大，例如 Nvidia 去年 10 月甫站上 52 週高點，但現在已自該高點下跌 50%。

但看看上述這兩檔 ETF 的 5 年總收益圖表：

典型半導體股具有高波動性特質，但長期走勢來看，收益一直都是相當誘人。