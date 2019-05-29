5月轉捩點？這6檔美股至少腰斬 華爾街：是時候買進！

《MarketWatch》Michael Brush 專欄報導指出，美股 5 月的表現可能呈現今年的轉捩點，建議投資者思考哪幾檔迄今跌幅過大，現在可能出現買進機會的個股。
以下是美股重要股指本月與今年的表現：
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該專欄列出 14 檔是 S&P 500 中自其 52 週高點下跌至少 50% 的個股，但半數以上分析師從其中挑出了 6 檔給予「買進」的評等建議：
|公司
|代碼
|
評「買進」比例
|評「中立」比例
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評「售出」比例
|5/24 收盤價
|共識目標價
|隱含 12 個月漲幅
|Nektar Therapeutics
|NKTR
|71%
|29%
|0%
|$33.79
|$69.50
|106%
|Halliburton Co.
|HAL
|88%
|12%
|0%
|$22.97
|$38.18
|66%
|Mylan N.V.
|MYL
|68%
|32%
|0%
|$18.98%
|$29.63
|56%
|Nvidia Corp
|NVDA
|58%
|36%
|6%
|$145.15
|$183.3
|26%
|Activision Blizzard Inc.
|ATVI
|66%
|34%
|0%
|$42.29
|$52.71
|25%
|
IPG Photonics Corp.
|IPGP
|53%
|47%
|0%
|$131.01
|$190.83
|46%
每家有不同的故事，投資者也可能對於底部看法各自不同，例如 Michael Brush 認為，是投資半導體股和其他精選工業股的時候了，因為中美貿易協議將成。
你可以透過投資廣泛的 ETF 廣泛曝險半導體股，同時削減個股風險，例如 iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 和 SPDR S&P 半導體 ETF (XSD-US)，因為這些個股不適合心臟不夠大顆的投資者，因為短期或說一年內，這些個股的波動極大，例如 Nvidia 去年 10 月甫站上 52 週高點，但現在已自該高點下跌 50%。
但看看上述這兩檔 ETF 的 5 年總收益圖表：
典型半導體股具有高波動性特質，但長期走勢來看，收益一直都是相當誘人。