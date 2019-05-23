彭博專欄：不怕神對手就怕豬隊友 交友若此不亦哀乎

美國總統川普對中國的狂轟濫炸，並不單單加劇了這個國家的成長放緩，同時也疏遠了美國在亞洲的長期盟友。

貿易戰原本可以成為一個分化中國與其地區貿易伙伴的良機。一個成長在加速，一個成長在放緩，若是要選邊站隊，選誰不選誰本是一目了然的事。可是川普政府偏偏把一手好牌打爛，其對自己所作所為可能帶來的連帶損失的不管不顧，到頭來很可能會將中國的那些亞洲鄰居進一步推向中國一邊。真是不怕神對手，就怕豬隊友，有美國這樣的盟友，也真是簡直了！

日本和南韓遭了殃：兩國本周算是見識了真正慘淡的數據。在 5 月份的前 20 天，南韓出口出現了 11.7% 的大幅下降，其中半導體出口銳減三分之一，對華出口減少 16%。日本 4 月份出口下降 2.4%，為連續第五個月下滑，而且下滑程度遠大於經濟學家的預期。對華產品出口下滑 6.3%，半導體出口降幅更是超過了 40%。

上述統計數據出爐之前，關聯到貿易，具體講是關聯到中國的數據已經連續數月令人失望。南韓經濟上個季度出現了萎縮，而眼下很可能已經陷入了衰退；南韓央行周三就韓元太快速度的貶值發出了警示。雖然 1-3 月日本經濟出現了始料不及的成長，但是任何與之相關的樂觀可能都難以找到令人信服的理由。凱投宏觀表示，日本 3 月份機械訂單的意外反彈很大程度上不涉及關鍵領域，資本投資計畫看上去頗為乏力。韓、日兩國經濟形勢一時之間都不大可能有顯著改善。

事情本來不必如此的。川普近期曾經揚言，在他任內中國經濟別想超越美國。他這麼說恐怕也對，因為當前最可信的預期是中國 GDP 規模要到 2030 年才會超越美國。但是他沒說到點子上：當前的世界第二大經濟體無需在體量上超越美國，也同樣可以使其在全球、尤其是亞洲的影響力無所不在。

眼下一個普遍觀點是，若是爭取到盟友的支持，使其也來共同反對北京在貿易和產業上的某些做法，那麼白宮促使中國改弦易轍的努力便會有效得多。然而現實是，川普在積極打擊中國的同時，也使其最親密的盟友受到了傷害，而且這種傷害還不僅僅是一定程度上雙邊支持的減少。川普讓他們看清了一個事實：他們是多麼依賴中國經濟的健康發展。

當前這種形勢也並非全拜川普一人所賜。伴隨包括降槓桿在內的一系列政府舉措，中國經濟成長十年來一直在一步步地放緩。但是不同的是，那種情況下日本和南韓只是會時不時地受些小小的皮外傷，而眼下卻差不多是傷筋動骨。

所有這一切當然不會一夜之間就讓日本和南韓轉身投入中國的懷抱，許多歷史包袱和安全體系問題仍會將他們與華盛頓緊緊綁在一起。但是中國在亞洲的經濟影響力不會減少，反而幾乎肯定會進一步擴大。

川普的所作所為只是提醒了日本和南韓，他們如今是多麼需要中國，儘管中國的經濟體量還沒有美國那麼大。不妨想象一下，當中國經濟規模真的超越美國的那一天，他們又會怎樣！

Daniel Moss 是專注於亞洲經濟的彭博視點專欄作者。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。