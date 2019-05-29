美股盤後 — 美股收黑！美中貿易持久戰 AMD 逆勢上揚

投資者從陣亡將士紀念日假期回歸，然而，美中貿易戰持續延燒，經濟放緩的擔憂亦持續，週二 (28 日) 恐慌指數 VIX 上漲 10.41%，殖利率曲線 3 個月期與 10 年期呈現倒掛，美股四大指數同步收黑。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 237.92 點，或 0.93%，收 25347.77 點。

那斯達克指數下跌 29.66 點，或 0.39%，收 7607.35 點。

美股道瓊指數下跌 23.67 點，或 0.84%，收 2802.39 點。

費城半導體指數下跌 11.67 點，或 0.89%，收 1300.30 點。

標普 11 個板塊中，僅電信業務板塊收漲，日常消費品、公用事業、醫療保健領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 僅蘋果 (AAPL-US) 收跌 0.41%。Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.083%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.11%；臉書 (FB-US) 上揚 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.72%。

多家投行看空蘋果消息頻傳，蘋果週二股價收低。由於蘋果遭逢中國消費者抵制，花旗與 Cowen 等多家投行紛紛下修蘋果本季出貨量、目標價格與下季財測，甚至預測華為最可能侵略中國蘋果市佔。

半導體類股漲跌互見，AMD (AMD-US) 大漲 9.80%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 0.48%；美光 (MU-US) 下跌 3.12%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.76%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.25 %；高通 (QCOM-US) 下挫 1.27%。

AMD 週二逆勢上揚，該公司宣布將於 7 月開賣第三代 Ryzen 處理器全新陣容，並宣稱新品 AMD Ryzen 9 3900x 優於英特爾的 Intel Core i9-9920。投資銀行 Stifel 與 Cowen 認為 AMD 新產品陣容能為其股價帶來更大漲幅，並重申 AMD 「買入」評級。

10 年美債殖利率跌至 19 個月來最低，拖累銀行股收低。花旗 (C-US) 下跌 0.9%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.84%；高盛 (GS-US) 下跌 1.8%。

台股 ADR 方面，聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 6.93%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.74%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.36%。

企業消息

飛雅特克萊斯勒 (FCAU-US) 於下週將與雷諾商討合併事宜，有望成為全球第三大汽車聯盟，飛雅特克萊斯勒週二股價一路高漲，收漲 7.24%，至每股 13.78 美元。

超越肉類 (BYND-US) 宣布擴大版圖，明年將在歐洲生產仿肉食品，激勵該公司週二股價再度飆升 7.95%，自 5 月初首次公開募股 (IPO) 以來，其股價已飆逾 240%。

華爾街分析

標普 500 指數已自 4 月底收盤高點下跌近 5%，道瓊在 5 月已下跌 4.5%，那斯達克下跌 5.9%。

美中貿易談判陷入僵局並持續質變，美國總統川普表示，美國還沒準備好與北京達成貿易協議，並再度警告中國進口商品關稅可能大幅上漲。

週二 (28 日) 中國官媒體《環球時報》總編胡錫進放話，中國正認真考慮限制稀土出口美國，「稀土牌」將亮出的消息不脛而走。

Yardeni Research 總裁兼資深投資策略師 Ed Yardeni 表示：「川普正在和國內外對手大玩權力的遊戲，由於美國是世界上最強大的經濟和軍事力量之一，若他將與這些國家達成大量協議，這將在短期內使美國受益匪淺。但到目前為止，結果大多令人失望。」

Seven Points Capital 執行合夥人 Michael Katz 表示：「這些事情通常不會出現好的結果，投資人的擔憂正在加劇，如果您是一名基金經理，很可能會在考慮對沖自己的風險，減少一些風險。」

Guggenheim Investments 全球首席投資長 Scott Minerd 表示，戰爭就在眼前，除非目前美中戰況很快發生變化，否則中國正進行長期鬥爭，美國的成本會很高，中國的成本會更高。

數據方面，美國消費者信心攀升至 134.1，優於預期的 130，創下去年 11 月以來最高。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 表示：「我們認為下半年企業獲利前景存在下行風險，如果關稅沒有進一步上調，如果消費者薪資上揚、更高的房價、就業機會增多和生產率提高的提振，將能吸收貿易成本並支持美國經濟增長，那麼這就可能帶來最少的負面影響。」