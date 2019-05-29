華爾街：殖利率下滑 正示警股市環境不利成長

利率下降對抵押貸款或其他貸款的借款人來說是好事，因為貸款成本下降，但這段股市來說並不一定有利。

由於貿易戰隱憂增加且經濟數據令人失望，本月公債殖利率走勢波動大，公債殖利率急速下降，這意味投資者一窩蜂湧入債市避險，推升了與殖利率走勢相反地公債價格。本月迄今 the S&P 500 跌幅 4%。

瑞信分析師週二觀察 12 月 24 日股價崩跌且觸底，至上周五的走勢，他發現殖利率下降的日子，實際上股市價格也下滑。

去年 12 月 24 日至上週五這段期間 S&P 500 漲幅 20%，而殖利率下降約 42 個基點。

如果只衡量殖利率下降的那幾天，S&P 500 跌幅近 8%，相反地如果只計算殖利率上行的那幾日，S&P 500 漲幅高達 30%。

由於對美國經濟和貿易戰的擔憂，美國公債殖利率一直在走低。美國公債殖利率走勢也同樣跟隨德國 10 年期公債殖利率，在政局和經濟不穩之際邁向下行。10 年期公債殖利率達 2.26%，觸及 2017 年 9 月以來最低點，本月初 10 年期公債殖利率約 2.55%。

瑞信股票分析師 Patrick Palfrey 表示，「殖利率是未來預期的風向球，這是投資者交點在哪的良好觀察指標，如果殖利率下降，前景可能不那麼光亮。」

週二殖利率持續下滑，股市拋售，S&P 500 下跌 0.8% 至 2802，10 年期公債殖利率也觸及當日低點。

QMA 首席投資策略師 Ed Keon 一直增持美國公債，他認為，「有一些理由真的該關注經濟一下，但不是恐慌，而是要留意。」他指的是 PMI 意外疲弱的現象。

他指出公債需求狀況也提醒人注意此疲弱點，「我認為此點符合經濟不太強勁的說法。」

瑞信報告指出，殖利率上升時，金融產業和科技產業表現最好，以去年平安夜過後、殖利率上升的日子來計算，金融板塊漲幅 42%、科技板塊漲幅 43%。由於金融產業對利率變動相當敏感，在同時期殖利率下降的日子裡，金融產業跌幅約 16%。

Palfrey 指出他觀察重點，「在一天結束時，我們要看看這環境是否有利股市，如果有一些貿易隱憂或者經濟趨緩的問題，那麼殖利率就可能會下滑，我們希望看到的是，這些貿易相關的擔憂會不會進一步消散，或者美國經濟背景、全球經濟背景會不會上升，這些對股市會是正面的，也同時會讓殖利率上升。」

Natixis 美洲區首席經濟學家 Joseph LaVorgna 也同樣研究殖利率和股市走勢，他發現債市正向股市發出類似警告，週期性股票表現遜於防禦型股票。

「“債券市場明顯告訴你殖利率已經下降，它認為成長將放緩，這不是和通膨有關，而是和成長有關。」

LaVorgna 表示，週期性股票的表現與防禦性股票的比率一直在下降，

而週期性股票在成長環景中的表現才會優於防禦型股票，這意味著環境不利於成長。

具有前瞻性的企業，其股票表現遜於避險型的企業，這不意味著經濟衰退，「但市場明顯告訴我們，成長將會比之前更慢。」

他指出，週期性股票比防禦型股票的比率返回了 1 月份的水準，倘若這比率再往下降，降至低於去年 12 月股市大拋售時的水準，就可能是個問題，最終他預期 Fed 會留意到此點並降息。