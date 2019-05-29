要亮「稀土牌」？官媒：中國正認真考慮限制稀土出口美國

中國報復美國的反制「核選項」，目前有拋售美債、放任人民幣貶值、限制在華美企、稀土禁運等等，週二 (28 日) 中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進放話，中國正認真考慮限制稀土出口美國。

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週二 (28 日) 發文表示，據我所知，中國正「認真考慮」限制稀土輸往美國，而且未來還會採取其他因應對策。

中國正認真考慮限制稀土出口至美國。(圖片：翻攝胡錫進推特).

然而，部分中國官員卻否認此項說法，中國國家發展改委負責人週二稱，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展，堅持稀土資源優先服務國內，也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求。

該負責人警告，中美兩國產業鏈高度融合，互補性極強，貿易戰沒有贏家，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於抑制打壓中國發展，贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興。

早前中國國家主席習近平訪前往江西贛州市考察稀土產業，美中貿易談判中的北京代表，中國副總理劉鶴也同行考察，此舉被廣泛視為向美國傳達象徵性的警告。

根據《南華早報》近期報導，6 月可能是全球稀土貿易的關鍵成敗時刻，主要是因為預計中國將在下半年設定其採礦配額。今年上半年配額為 60,000 噸，與去年同期持平。

2018 全球稀土開採量。( 圖片：翻攝美國地質調查局 )

為避免被中國掐住美國「稀土資源」的咽喉，美國化學品公司藍線 (Blue Line) 週一 (20 日) 與澳洲礦業公司 Lynas 簽署了一份諒解備忘錄，擬重振美國稀土加工業務。日本去年在其領海發現 1600 萬噸的稀土資源。

市場人士認為，中國可能會對稀土出口禁令採取謹慎態度，因為它可能只能亮牌一次，一旦這個核選項啟動，將加速促使美國發展「稀土」資源替代方案。