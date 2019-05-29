摩根大通：華為將奪走蘋果流失的中國市佔 今年中國 iPhone 出貨達 2780 萬台

摩根大通近期表示，華為受美國制裁的影響，激發中國反美情緒，蘋果在 2019 年的出貨量可能會下降，導致銷售額不到 2015 年高峰出貨的一半。

摩根大通認為，華為傾向於從消費者情緒中獲益，獲得蘋果和其他國際品牌流失的中國智慧型手機市佔。

蘋果 (上表) 和華為全球各地出貨的數據。 (圖片：翻攝 zerohedge)

根據摩根大通與 IDC 的估計顯示，預計 2019 年蘋果 iPhone 在中國出貨量將達到 2780 萬台，低於 2018 年的 3630 萬台，不到 2015 年巔峰出貨量 (5840 萬台) 的一半。同時，華為手機出貨量預計 2019 年將增至 1.101 億台，年增 500 萬台。

中國愛國情緒高漲 抵制蘋果活動出爐

多家投行分析報告顯示，中國消費者和企業可能會推動購買華為設備而不是 iPhone。部分企業甚至威脅要解僱持有 iPhone 的員工，甚至還有合唱團拍攝《華為美》歌曲 MV，吹捧華為是天下最美的手機。

《華為美》歌曲 MV(圖片：翻攝 MV)

投行 Cowen 分析師週二表示，即使 iPhone 出貨量在短期內出現反彈，蘋果也可能面臨華為禁令的流彈攻擊。預測蘋果 2020 財年每股純益 (EPS) 可能會下降 1% 至 8%。

Cowen 預測，在 6 月季度，有 2900 萬部 iPhone (約 74%) 將是 iPhone X 和 iPhone XS 系列機型，其餘來自 iPhone 7 和 iPhone 8 系列。

Cowen 重申蘋果的「跑贏大盤」的評級，目標價格為每股 245 美元。

花旗分析師調降蘋果 2019 年下半年財測，理由是美中貿易局勢將導致蘋果 iPhone 在中國的需求放緩，因為中國將購買偏好轉向中國本土品牌。

川普政府於 5 月 10 日將價值 2000 億的中國商品關稅，從 10% 提升至 25%，波及到部分蘋果配件，花旗分析師的研究稱，iPhone 恐成為一個不那麼受歡迎的品牌，進一步影響潛在的銷售，蘋果 iPhone 在中國的銷量可能減少一半。

花旗週二將蘋果目標價格調降，從每股 220 美元降至每股 205 美元。