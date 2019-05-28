美元利變型保單 兼顧保障及退休準備

勞動部最新調查，台灣勞工平均退休年齡是 61.1 歲，而且年齡有愈來愈晚之趨勢，如何自存退休金成為重要議題。保險業者建議，退休後著重穩定且持續無風險的現金流，可考慮美元利變型保單 (定期給付型)，兼顧保障及退休準備，讓民眾可於退休後有一筆穩定的現金流，過上安穩老後生活。

中國人壽資深協理許鴻儒表示，以人生週期來看，退休準備期間往往也是家庭責任最重的階段，此時需要充足保障來轉嫁風險；到了退休之後，家庭責任減輕，保障需求就可跟著調整，著重在穩定且持續無風險的現金流，以維持良好退休生活品質。

該如何進行退休規劃呢？中壽建議，對於小資族、青壯世代、頂客族而言，美元利率變動型終身保險 (定期給付型) 投保後就享有壽險保障，並能指定生存保險金給付年齡。達生存保險金給付年齡後，符合條件可每年領取生存保險金，在退休準備階段累積資產，退休後能有一筆穩定的現金流讓生活無虞。

以中國人壽樂退年年美元利率變動型終身保險 (定期給付型) 為例，採美元計價，提供 6、10、15 及 20 年的繳費年期，投保後享有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金、祝壽保險金等保障，及二至六級失能豁免保險費機制，還有機會領取增值回饋分享金。民眾可依自身的退休規劃指定生存保險金給付年齡，且壽險保障可隨人生階段調整，兼顧保障及退休準備。