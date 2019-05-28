新光人壽人生設計所 聊出9成滿意度

新光人壽成立的新型態保險體驗店「人生設計所 LIFE Lab.」，今年屆滿一年，該公司表示，根據來客問卷統計，服務滿意度高達近 93%，而且客戶諮詢轉換率達 42%，顯示此服務模式受到消費者的關愛。

新光人壽指出，人生設計所店內以實驗室的概念為主設計，包含人員制服、空間場域及周邊文宣，都圍繞此元素，成立始終秉持著「絕不主動推銷，重視客戶體驗」的精神，以客戶滿意度為最高標準。客群鎖定職場新鮮人、事業主管、時尚媽媽、退休銀髮族，商品從壽險、產險、旅平險到房貸等，都有諮詢室提供專屬服務，還設置了人生光雕牆、Lab Run、LIFE Bartender 等互動遊戲裝置，將隱含在其中的各項人生風險小知識傳達給各年齡層朋友，讓來店的客人收穫滿滿。

人生設計所除了替客戶規劃人生以外，也不斷思考如何讓客戶獲得更多的服務， 開幕至今已吸引上百位客戶主動預約諮詢，更透過客戶體驗後的口碑發酵，根據統計，近一年來，客戶諮詢轉換率達 42%，意味 100 個來客中就有 42 個人後續有於人生設計所幫自己與家人規劃保單。此外，當中白地客戶的比率更是高達 26%，遠高於傳統業務通路，或一般開發白地市場 (White Space) 轉換率的 1~2%，可謂非常漂亮的成績。

新光人壽舉例，剛到職半年的一位專員，大學念得是視覺傳達設計，前一份工作則是從事服務業，之前對保險商品完全沒有觀念，甚至跟大部分人一樣，對傳統保險銷售方式存在負面印象，但進來人生設計所後，就翻轉了對保險的刻板印象，體認到人生設計所存在的價值，就是能有第三方的建議來提升客觀度，再搭配專員正面、專業的形象，消費者評估後就可以安心的做出選擇。未來也希望持續增加品牌與大眾拉進距離的機會，長期經營累積親切感好感度，讓客戶有需要的時候，就能第一時間想到人生設計所，也歡迎有興趣從事這一行的朋友，加入新光人壽。

人生設計所協理顏睦原表示，在 LIFE Lab. 會是一段很輕鬆愉快的時光，因為場地跟路易莎咖啡異業結盟共用，來享受服務同時，還能聞到滿滿的咖啡香氣，像是只要玩互動遊戲 LIFE Bartender 人生特調，就可免費獲得一杯由路易莎咖啡提供的氮氣茶。為了迎接第一次周年慶，也特別設計各種有趣的活動及講座，並準備來店禮給民眾。

顏睦原表示，人生設計所為保險帶來重新定義的機會，為的是新光下一個十年的品牌記憶，短期內 LIFE Lab. 會以積極拓點，開拓市場能見度與接受度為目標，而中長期的方向，將著重於改變未來保險市場，讓客戶想到人生規劃，第一時間就想到要找店鋪，臉書紛絲團「人生設計所 LIFE Lab.」也會陸續公布更多的慶周年好禮與活動訊息。此外，設計所每個禮拜的週末都會固定舉辦旅行、親子、饗樂等多元系列免費講座，目前已舉辦近 120 場，有興趣者可透過官網報名。