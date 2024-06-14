睽違24年！普丁受金正恩邀請 6/18訪問北韓

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 21:29

俄羅斯克里姆林宮新聞局周一（17 日）宣布，總統普丁將於 6 月 18 日至 19 日訪問北韓，這將是普丁睽違 24 年來再度走訪北韓。

克里姆林宮新聞局表示，應朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩邀請，普丁將於 6 月 18 日至 19 日出訪北韓。這將是普丁與金正恩第三次見面。

北韓《朝中社》周一也報導了普丁將於 6 月 18 日至 19 日訪問北韓的消息。

去年 9 月，金正恩出訪俄羅斯。金正恩在俄羅斯遠東地區阿穆爾州東方航天發射場同普丁舉行會談，討論了多項重大問題和合作事項，並達成協議和共識。金正恩邀請普丁訪問北韓，普丁接受了邀請。

自 2022 年 2 月烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯與北韓的關係不斷深化。在去年 9 月金正恩與普丁舉行會談後，北韓曾向俄方提供武器。