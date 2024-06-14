彭啟明訂出KPI：2個月內完成SRF體檢 最快11月底法規出爐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-17 20:12

環境部啟動 SRF 營運體檢輔導作業，今 (17) 日邀集跨領域專家學者組成輔導團及召開行前會議，預計以 2 個月完成全國 49 家製造廠及 17 家使用廠的體檢，協助各廠符合相關法令規範，並於今年 8 月底或 9 月初提出體檢報告書。此外，環境部將在體檢報告完成後的 3 個月內提出 SRF 管理辦法。

環境部表示，為解決事業廢棄物處理問題，減輕大型焚化爐處理負荷，我國參考歐洲、日本等先進國家發展趨勢，將可燃性一般事業廢棄物經過篩選、破碎及混拌等分流處理製成 SRF，作為鍋爐替代燃料並減少排碳。針對過去外界質疑管理強度等問題，環境部已於 113 年 3 月 22 日完成修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，強化審查制度及管理規範。

彭啓明指出，環境部成立「SRF 營運體檢輔導團」，就是要務實面對問題並提出解方，本次邀請廢棄物管理及資源循環、大氣環境、環境管理及環境檢測等跨領域專家學者共同參與輔導作業，於今天召開行前會議，說明全國 SRF49 家製造廠及 17 家使用廠現況及體檢規劃，後續將透過逐廠訪視、檢查及輔導，診斷問題及提供改善建議，協助 SRF 製造廠及使用廠均能符合相關法令規範，並預計在 8 月底或 9 月初提出體檢報告書。