震撼彈！以色列總理解散戰時內閣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-17 22:19

以色列官員周一（17 日）宣布，總理尼坦雅胡已解散戰時內閣，凸顯以色列政壇分岐加深。



事實上，本月 9 日，以色列戰時內閣成員、主要反對黨國家團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）就宣布退出戰時內閣，並呼籲以色列提前舉行國會大選。因此，尼坦雅胡解散戰時內閣的消息並不令人感到意外，外界關注的是接下來他準備如何重組戰時內閣，或是組建新的「平台」。

在以色列攻擊加薩走廊八個月之後，甘茨突然宣布退出緊急聯合政府，這使得戰時內閣的矛盾愈發公開化。

甘茨聲稱，政府未能制定戰後加薩治理方案，這是「真正勝利」的障礙，他呼籲舉行國會大選，並組建新政府。

除了甘茨，尼坦雅胡還面臨執政聯盟中極右翼成員施加的壓力。本 ‧ 格維爾（Itamar Ben-Gvir）上周已致信尼坦雅胡，呼籲擴大戰時內閣。

本 · 格維爾在信中提到，以色列的戰爭在過去八個月裡一直是「秘密進行」，透過「有限的論壇進行，這些論壇不斷更換名稱和定義，唯一目的是單獨控制決策，避免討論其他可能挑戰舊觀念的立場。

若本 · 格維爾加入新的戰時內閣，更加極端的決策者將會進一步考驗以色列與國際夥伴的關係。