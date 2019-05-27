大幅低於前值！ 中國4月份工業利潤衰退3.7%

中國統計局今 (27) 日公布 4 月規模以上工業企業利潤達人民幣 5154 億人民幣，年增 - 3.7%，前期為 13.9%，出現明顯下滑。

1～4 月份規模以上工業企業利潤總額人民幣 1.81 兆元，年增 - 3.4%，與 1-3 月數值相當。

圖: 中國統計局

1～4 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣 5704.3 億元，年增 - 9.7%；股份制企業利潤總額人民幣 1.29 兆元，年減 - 1%。

1～4 月份，在 41 個工業產業中，27 個產業利潤總額出現年增，14 個產業呈現衰退。重要產業獲利情況如下：石油和天然氣開採業利潤年增 19.7%、專用設備製造業年增 17.9%、電氣機械和器材製造業增長 14.5%；至於汽車製造業衰退 25.9%、電腦、通信和其他電子設備製造業衰退 15.3%。

1～4 月份，規模以上工業企業營業收入達人民幣 32.84 兆元，年增 5.1%；營業成本人民幣 27.71 兆元，年增 5.3%；營業收入利潤率達 5.52%，年減 0.48 個百分點。

圖: 中國統計局

中國統計局指出，4 月份鋼鐵、石油加工、石油開採、化工等產業獲利情況好轉，同時有近七成產業的獲利比去年同期有所增加。此外在質的方面也有更進一步的成長，如 4 月底，工業企業資產負債率為 56.8%，年減 0.5 個百分點。