下重手！ 蘇州：今年房價只能漲5%

針對目前蘇州房市有過熱跡象，該地房價指數已超過全年上漲 5% 的調控目標。蘇州市政府指出，未來蘇州房市的幾大指標若仍無法有效控制，7 月後會加碼調控房市，包括擴大限售範圍，提高外地人購屋所需的社保門檻等。

與此同時，蘇州房地產長效調控機制政策已經制定成方案，並上報中國住建部，長效調控機制實施後，現階段房市調控措施也不會取消，一切以重要考核指標要求為準。

今年第一季以來，蘇州市土地市場過熱、同時出現中古屋價格超過新屋的怪現象，而四月底蘇州房地產價格指數已上漲 5%，已超過蘇州全年調控目標 5% 的界限。不光引發市場關注，連中國中央主管機關也特別點名蘇州房市過熱。

(圖: 招商證券)5/4～5/10 日當周，蘇州新屋銷售年增 122%

蘇州市政府透露，今年內，蘇州房價的審核機制不會鬆綁，明定蘇州所有地產項目預售備案價不得超過人民幣 4 萬元 / 平方公尺，單個區域內新備案價格不得超過目前同類在售項目最高備案價格。

此外，蘇州已被納入「70+1」個大中城市房地產指數監控範圍。之前中國國家統計局每月會公布的 70 個大中城市房價數據，蘇州並不在其中，顯示出中國政府將以蘇州為指標，向市場表達其所要求的「住房不炒」核心政策。

蘇州地產業內人士指出，在 5 月 11 日蘇州政府推出一系列房市新政策，目前，備案價格的申請較新政策推出嚴格許多。同時該人士也表示，蘇州政府將以 6、7 月作為政策過渡期，若重要指標沒有受到控制，7 月後調控將會加碼。