長江三角戰略新定位：一極三區一高地

第一屆中國長江三角一體化發展高峰論壇於昨 (23) 日閉幕。未來長江三角地區將在中國改革發展當中扮演更重要角色。同時，這次高峰論壇後將公布「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」，其內容為長江三角區域發展做出全新戰略定位—「一極三區一高地」。

而「一極三區一高地」的發展方針，則是將長三角建設成為中國強勁發展的活躍增長「極」，高質量發展樣板「區」、率先實現現代化引領「區」、區域一體化發展示範「區」，及新時代改革開放新「高地」。

圖: 取材自網路

長江三角地區由一市三省 (上海、江蘇、浙江、安徽) 組成，面積 21.17 萬平方公里，總人口數達 1.54 億人。為了達成領頭羊的效果，該區域內政府正在積極編制長三角產業地圖，尋求跨省市成本共同分擔、利益共享的機制。

此外，這一市三省也在論壇中簽定多項協議，如長三角一體化 EFT 項目合作協議、滬皖港口合作協議、長三角地區智能網聯汽車一體化發展戰略合作協議，以及取消長三角區域高速公路省界收費站協議等十項。

專家認為打造長三角一體化發展示範區要解決三個關鍵問題：第一，共同合作培育產業，要將各省市競爭最激烈的戰略新興產業和高能產業的培育計劃作為一體化示範區的工作重點。第二，推動區域體制改革和跨區域合作治理的創新突破。第三，打造示範區的統一市場。

中信證券則指出，長三角一體化發展示範區結合上海自貿區新片區，將有不少產業能立即受惠。短期方面預估該區域內的交通、物流、基建、地產能受益，長期則是醫療、養老、金融等現代服務業能受惠。