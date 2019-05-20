【邱志昌專欄】金融類股只能賺現金股利？

壹、前言

是否是台灣金融業，還處於過去所謂 over banking 仍然尚未解除；金融類股在 2008 年金融風暴之後，始終不是主流、或是說很少當上股市的長期主流類股。在每次大大小小，區域與全球系統性風險中多會中槍；最嚴重的是 2008 年金融風暴，其次是 2012 年歐洲債務危機、2016 年通貨緊縮、2018 年初貿易戰爭。

貳、金融業需要非常專業的貨幣前瞻研判團隊！

(圖一；德意志銀行，鉅亨網)

所有系統性風險中，只有一個是所有金融業者皆無法迴避的；就是美元的寬鬆、或是緊縮貨幣政策。美元是所有各國貨幣的主要兌換者，在可直接兌換黃金時還被稱為「美金」。因此美元的貨幣政策，透過所有這種兌換關係，美元對其它貨幣國家經濟多有外溢效果。Fed 寬鬆貨幣政策，一定是有利於全球各國貨幣供給，也會有利資本市場；但是不見得有利於存放款業務、間接金融業務；資金氾濫、放款利率低迷。美元是全球貨幣的主軸，美元的寬鬆意味著全球貨幣寬鬆；因此以存放款作為獲利的銀行業，就得以較低利差貸放給全部產業、消金客戶放款。在寬鬆貨幣情勢下，企業的資本支出會善用低成本、而屆時熱度高的資本市場、資金成本更容易取得，發個公司債便可拿到低價資金擴張經營；因此純借貸歲然大量增加，但是利差有限。大規模的放款必然是低利差、做樣板的；規模再大的間接金融似乎無法贏過直接金融資本融資。這也是在資金寬鬆時代中，歐亞洲三家著名銀行，因為放款利差實在太低了，因此聯合操縱 LIBOR，後來被全球各大金融監理單位罰以鉅款，股價被打得零零落落。

(圖二：美國政府 10 年期殖利率曲線圖，鉅亨網)

對於全球所有金控公司經營的可獲利項目而言，在低利率的時代之前，有價證券似乎是較佳的投資標的，尤其是美債等；殖利率預期寬鬆貨幣政策而下降。美債交易金額龐大、流動性佳；因此成為壽險公司資產配置的最佳標的。但在 BIS 的規範下，投注於有價證券資金仍有風險資產百分比限制，因此即使能大量投資，但是 Fed 寬鬆、美元波動仍然有匯率風險。因此操作債券仍然需要匯率專業判斷，否則所贏得的盈餘將被匯率侵蝕。再則在產業蓬勃發展趨勢下，很多風險多被視為是進入時機，於是不少廠商多會不斷丟入資本支出；有些步調落後、馬後炮的廠商在最後景氣高檔時才決定入市，形成產業景氣高檔反轉之後，本業利益回收不易，多年後造成逾期放款；這也是銀行放款的專業人員常常忽略的；大家多認為有保證、擔保放款，但最後形成逾期或呆帳。放款業務常常放在景氣高峰，相對地最後逼得也得雨天收傘；這兩者多是金控公司誤判景氣，對於景氣沒有循環觀念，低檔畏縮怕事、高檔熱情洋溢。

叁、最安全的往往卻是無聊的投資？

這可能是金融類股股價，這幾年來無法創新高，被捧為主流類股的原因；它既要面對實體資產價格風險、又要面對利率、匯率、各種產業景氣循環變化的判斷。這一些變數多需要非常有前瞻性的各種專業人才，否則往往是面對多元化的層層風險，不知不覺而葬身。像是之前 2008 年時，不少受限公司渴望於資產妥適配置，投入不少名為固定收益的連動債；這種沒有高程度流動性的有價證券，後來因為房地產價格波動，連動債價格節節敗退，造成金融風暴、不少金融公司葬身所謂固定收益。風險係數看似不高的有價證券投資中，骨牌效應使得金融業水深火熱。很多產業的投資多要有深刻的前瞻，只聽信於發行者的結果，偶爾會有血本無歸的無言結局。

(圖三；國泰金控股價長期曲線圖，鉅亨網)

以台灣最大金控公司的長期股價 K 線圖，就可以見到金融業者要面面俱到的不容易。國泰人壽公司當有遠見，在幾十年前就以房屋租金收益為主要收益。但也是出現不保時刻，在前一大波科技類股價的高峰中，因為市場一片狂熱，部分投入科技業股票，栽了一次大跟斗。但因該公司多有穩定的租金收益，因此對於每年現金股利發放，多可以維持一定可被被接受水平；因此股價的波動區間，似乎還能處於一個有限與可預測區間。其實金控公司對全球金情勢的前瞻，它需要非常有遠見的經濟學家，又需要資深產業專家。對於科技業的發展，金融業應該有領先帶動的人才，但事實除歐美大型投資銀行之外，多數研究多是保守的，能夠大量放款給蘋果或是特斯拉的公司，大概只有美國矽谷那些不怕被倒的創業基金。這些公司宛如台灣的國發基金，或是如數十年前的行政院開發基金，對於科技業勇於投資；目前政府對於生技產業、離岸風電等產業也是率先領航。台灣銀行業似乎是嫌保守，守著國庫、聽命長官、不敢太過造次。而民間金控的突破能力，仍然只是依循順向投資策略，少在逆風中領先投資；至於跨國性的投資，則缺乏整齊團隊隊伍，因此破繭成為投資銀行的速度、是相對緩慢的。

肆、結論；人才要有深度、膽子要大、方向要準確、手筆不能太小！

或許台灣產業與總體經濟發展型態，本身就是以分業方式進行，對於創新、創業的心態較為計較。又要隨時抵擋隨時而來的諸多莫名風險，因此即使網羅一流資深專家，也深怕失之交臂，因此在獲利與現金股利之上，只能步步慢行；要有突破性成果、要冒的風險更大；弄不好則可能動搖國本。如何提升為投資銀行？培植出來像是摩根、瑞銀、PINCO 的公司？這恐怕需要因緣際會與金融業全面勇於對外投資！

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、個股絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)