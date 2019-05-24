【馮冠華專欄】美股下瀉，川普即開腔為貿戰降溫

今天推介 - 南方 A50（2822）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週四低開低走，指數最多曾下跌 537 點，低見 27169 點，最終以 27267 點收市，下跌 439 點。成交金額按日上升約 30% 至 990 億。港股通南下總成交額 110 億，按日上升約 49%，流向轉為淨流出，金額約 1.6 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額約人民幣 41 億。藍籌 8 升 41 跌 1 持平。板塊方面，公用、燃氣及部分內銷股表現較好，相反地，科技股則是重災區。做空方面，佔大市成交維持在 16.2%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 76:24，重貨區方面，熊證仍在 28100-28149，牛證再下移至 27000-27049。恆指期貨夜市收報 27172 點，下跌 55 點，低水 95 點。港股 ADR 下跌 42 點，相等於恆指 27224 點。

簡評 ：受不斷發酵的「科技戰」影響，中港股市週四一蹶不振，滿目瘡痍。上證勉強守在 2838 這近日的雙底點之上，但恆指在股王騰訊不濟的拖累下，創下四個月的低位。（有分析指股王近日的弱勢，是和美國基金 Altaba 雖要沽清持有的 400 億美元阿里股份，觸發其他投資者沽出騰訊，套現換碼）另外，大量牛證也被回收，甚至連續八天錄得淨流入的港股通南下也轉向，北向也懶理下週二收盤後的 MSCI 調整，連續六天淨流出，昨天受稅務政策優惠消息刺激的半導體及軟件股，升勢也無以為繼，氣氛和走勢之差勁，也不用多作描述。

美方對中國科技公司的指控，基本上也不用拿甚麼真憑實據出來支持，強權便是道理。觀察到這麼多不同國家與華為合作的公司，在這數天急不及待地紛紛出來表態，情況令筆者想到，美方或許藉此建立一個新的 5G / 手機等的科技生態圏，孤立華為甚至所有中國科技企業。注意這只是一個平凡的分析員，在夜闌人靜時的狂想。政治市難猜，相信大家也明白的。

國家隊會否今天再臨危受命，筆者沒有答案。川普這兩天的推特發文，隻字也不提貿易 / 科技戰，只是不停地拿民主黨來出氣，奇怪！美股開市早段急瀉，但港股夜市期指跌幅卻非常溫和，美滙先強後弱，人民幣離岸價也回升，最新也看到川普為貿戰降溫的言論（見點 2），是否代表今天中港股市可喘穩，拭目以待。至於個股推介，南方 A50（2822）吧，冀望雙底能守穩及憧憬下週的 MSCI 效應。

2）川普在白宮出席活動時說，預期與中國的貿易戰將可以很快解決，兩國很有機會達成協議，又說華為問題可以在貿易協議中解決。他形容，從安全或軍事角度，華為是「十分危險」的公司，但若果美中達成貿易協議，華為問題可能成為協議一部分。他相信事情會發展得很快，因為中國不會樂見大量公司撤出，遷到其他地方。他又說，下月到日本出席 20 國集團峰會時，將與中國國家主席習近平會面。另外，美國公布新一輪總金額 160 億美元的補助計劃，協助受中美貿易戰影響的農民。農業部長珀杜說，大部分金額會直接支付予農民，將分三期付款，第一筆計劃在 7 月或 8 月發放；另外，小部分金額用來購買糧食，分發給食物銀行和學校午餐計劃。（香港電台網站）

3）美股上日市況總結：美股三大指數週四下挫。當中道指下跌 286 點或 1.11%，標指和納指則分別下跌 1.19% 及 1.58%。十年期債息最新報 2.322%，美滙指數最新報 97.85，紐約期油最新報 58.22 美元。

4）個股訊息 ：

美團點評（3690）發首季業績，虧蝕持續，今年首 3 個月虧損 14.3 億元（人民幣，下同），較去年同期虧 211 億元收窄。收入按年增 7 成至 191.7 億元，略勝市場預期的 182.5 億元。按業務分部計算，餐飲外賣毛利率較去年同期有改善，由去年 7.6% 增加至今年的 14.4%。到店、酒店及旅遊業務毛利率則微升 0.5 個百分點至 88.3%。惟按季度計算，美團首季收入見跌，收入較去年第四季 198 億元跌 3%，公司解釋指主要受餐飲外賣及網約車業務的交易金額較低的假期影響，以及共享單車業務的收縮所至。（蘋果日報）

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