雖曾被視為枯燥乏味 但微軟投資回報率3年半來超過所有新創獨角獸

2015 年 11 月，科技投資人 Marc Andreessen 就矽谷的新創企業是否因資金湧向所謂獨角獸或估值達 10 億美元以上的風險投資企業出現泡沫化，引爆市場熱議。

他在《財富》雜誌的一場研討會中指出，由優步 (Uber) 和 Airbnb 主導的全球數十億美元的新創企業「市值約達微軟 (MSFT-US) 的一半」，他設定投資微軟或「一籃子獨角獸」的假設選擇。

而他認為獨角獸企業更具投資價值。

身為 Andreessen Horowitz 的聯合創始人，Marc Andreessen 指出，「作為一籃子投資，它幾乎肯定是太低了，」「微軟是家優秀的企業，但你需要兩家微軟才抵得上獨角獸企業，很明顯在事後回想時，它們被低估了。」

根據《華爾街日報》的「10 億美元新創俱樂部」追踪程式的推算，微軟當時的實際市值為 4330 億美元，獨角獸的總市值為 5040 億美元。

從長遠來看，Andreessen 仍然是對的。但在發表這些言論 3 年半之後，直接投資微軟將比目前仍不存在的獨角獸指數產生更強的回報。

自 Andreessen 於 2015 年 11 月 3 日會中發表其看法以來，微軟股價已上漲 133%，週五 (24 日) 收於 126.24 美元。根據《華爾街日報》的追踪程式，獨角獸的市值同期上漲 89%，而且其中很大一部分價值創造來自那些已經上市或被收購的企業。

這些新創企業集團相對大盤表現仍然很好，穩固地擊敗漲幅 34% 的標準普爾 500 指數。

但 Andreessen 的觀點反映了矽谷投資人傾向於淡化微軟或其他超大型科技企業在面對更激烈的競爭時繼續成長的能力，以及多項案例中它們必須投資多年才能證明選擇正確的決定。

例如，共乘公司 Uber (UBER-US) 當時估值 550 億美元，而本月 IPO 後僅為 680 億美元。2015 年底，投資人認為 Snap (SNAP-US) 估值上看 160 億美元，但該公司自 2017 年 IPO 以來無法找到獲利商業模式，目前在公開市場上估值 150 億美元。Pinterest (PINS-US) 於 4 月上市，其市值為 129 億美元，較 2015 年 110 億美元的估值略有上升。Dropbox (DBX-US) 市值已從 100 億美元下滑至 94 億美元。

與此同時，微軟正在靠其主導市場的 Windows 產品獲利，並將舊客戶推向 Azure 和 Office 365 等新興雲端產品。在 CEO Satya Nadella 的領導下，微軟連續 8 季實現兩位數的同比銷售銷售成長。它在 4 月間成為第三家達到 1 兆美元市值的上市公司，儘管自那時之後它已經下跌了一些。

微軟表現優於新創企業。（圖: AFP）

在獨角獸籃子裡也有很多獲利不錯的個股，其中許多來自企業軟體公司。Twilio (TWLO-US)、Zscaler (ZS-US) 和 Okta (OKTA-US) 自 IPO 以來一直是表現最好的科技股，其他像 MuleSoft 和 GitHub 則是以高額溢價收購。最諷刺的是，微軟在 2018 年 6 月以 75 億美元的價格收購了 GitHub，支付金額是 GitHub 最後一次估值的近 4 倍。

Andreessen 從上述部分企業中受益匪淺，其中包括 Okta 和 GitHub。他的公司也是 Lyft (LYFT-US) 的早期投資者，Lyft 在 2015 年 11 月估值 25 億美元，現在市值為 169 億美元。

在負面消息方面，有幾家重要的企業自 2015 年底以來已經流失了估值，其他企業則陷入困境。例如，Palantir 的估值為 200 億美元，《彭博》週五 (24 日) 報導指稱，這家數據分析公司可能會在明年推出 IPO。同時，其私人市場估值持平。