鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 02:00

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《彭博》周四 (26 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms(META-US)正與人工智慧 (AI) 語音新創公司 PlayAI 進行收購洽談，這項潛在交易被視為 Meta 積極擴張 AI 版圖、爭奪人才戰的一部分。

傳Meta計劃收購PlayAI 強化AI人才與語音技術(圖:Reuters/TPG)

據知情人士透露，Meta 有意收購總部位於加州帕羅奧圖的 PlayAI，並吸收其技術與部分員工。不過這筆交易仍未塵埃落定，細節可能仍有變動，目前尚未得知相關財務條件。對此，Meta 發言人拒絕置評，PlayAI 方面也未回應置詢。

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Meta 執行長祖克柏已將 AI 定為公司 2025 年的首要戰略。為了趕上 Google(GOOGL-US) 及 OpenAI 等對手，Meta 本月稍早才砸下 143 億美元投資資料標記新創 Scale AI，並邀請該公司執行長加入 Meta 新設立的「超級智慧」(Superintelligence) 團隊。

祖克柏近來大舉挖角，延攬來自 Google、Sesame AI 與 OpenAI 的頂尖研究人員，充實「超級智慧」計畫。其中包括三位來自 OpenAI 蘇黎世辦公室的研究員，OpenAI 已證實他們離職但未進一步評論。《華爾街日報》(WSJ) 先前也報導過這波 Meta 的 AI 招募行動。

若這筆 PlayAI 交易達成，將進一步強化 Meta 在語音功能領域的研發實力，特別是在 AI 助理與免手操作裝置 (如智慧眼鏡) 方面，這也是祖克柏重點押注的發展方向。OpenAI 和 Google 近期也都將語音功能整合進自家 AI 系統，強化語音互動能力。

根據 PlayAI 在公司部落格的說法，其語音生成技術目標是達到「如雙人對話般即時且自然」的反應體驗。該公司於 2024 年底宣布完成 2,100 萬美元募資，投資方包括 Kindred Ventures、創投加速器 Y Combinator 以及 500 Global 等。