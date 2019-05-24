工會赴政院陳情 南山人壽承諾3改善方案 保證新系統6月底前一定穩



因南山人壽新系統出包，南山人壽產業工會號召 400 名保戶今（24）日上午赴行政院陳情，並提出包括恢復新舊電腦系統並行等 2 大訴求。對此，南山人壽發布聲明強調恢復舊系統並非最佳方案，還細數新系統的優勢，並指出將透過三項改善方案，承諾 6 月底前一定讓新系統恢復服務效能。

南山人壽花費了近 5 年耗資上百億元於去 (2018) 年 9 月更換新 IT 整合保戶資料「境界成就」系統，卻因系統不穩，多次傳出成功扣繳保費等帳務、保單明細更新異常等狀況，由於影響業務員與保戶權益，且至今仍未解決，顧立雄 5 月初下達最後通牒，要求南山人壽要在 6 月底以前完成改善。

但是對此，南山企業工會表示，並不同意繼續使用不被信任的新系統至 6 月底。並於今天赴行政院，向行政院院長蘇貞昌請願，更提出 2 訴求包括恢復新舊電腦系統並行、以及需有人對此事負責，請金管會及時作出應有懲處，並高喊恢復舊系統的所有費用應由錯誤決策的董事長杜英宗及大股東尹衍樑負責。

(圖：南山企業工會提供）

對於南山工會的抗議，南山人壽今天發布聲明表示，隨著金融科技發展迅速，既有舊系統已無法因應未來營運成長需求，為提升企業競爭力及營運效能，南山人壽啟動境界成就計畫。在整合的作業平台下，連貫保險各階段的作業流程與管理系統，不僅是系統升級方案，更是南山人壽全面性的企業轉型計畫，以奠定永續經營的成長優勢。

南山人壽強調，舊系統是以個別保單為基礎進行運作，新系統則是從保戶角度出發，以保戶人生各階段整體保障面向來規劃，因此新、舊系統的設計邏輯截然不同；同時，新系統可優化財務流程效率，提高資訊透明度與及時性，以提前因應未來實施的國際會計制度 IFRS17。在新、舊系統規劃架構及作業流程截然不同、以及因應國際會計制度 IFRS17 接軌之情況下，經諮詢各方專家意見，審慎評估後認為恢復舊系統並非最佳方案。

南山人壽進一步表示，由於新系統將南山人壽 55 年來累積的複雜資訊系統架構，且累積的保單資料量有上億筆之多，在在都是計畫推動的重要挑戰。對於新、舊系統轉換造成部分保戶的不便及困擾，南山人壽在保障保戶權益及各項服務不受影響的前提下，採取各項配套措施並全力優化系統服務，目前主要服務項目中，包括核保、理賠效率皆已恢復新系統上線前的服務水準，南山人壽更承諾 6 月底前契變、收費等亦將恢復服務效能，以提供保戶更快速、便利的服務。

至於要如何落實改善？南山人壽表示，將持續投注資源透過以下三項改善方案，讓新系統穩定運行：第一，成立保資品控小組，檢核保單系統資料的正確性；第二，引進公正第三方專家，設置全方位的檢核機制，及早發現潛在問題盡速處理；第三，擴充硬體設備，提升系統效能，以充分展現系統優勢。

南山人壽表示，對於新、舊系統轉換產生的問題及造成的困擾，南山人壽致上最深的歉意，南山人壽全體內勤及業務人員將竭盡全力協助保戶，保障保戶權益不受影響。