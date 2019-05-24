反攻力道不足 鴻海盤中一度翻黑 台股拉回平盤上震盪

美股四大指數早盤重挫，但美國總統川普表示，預期美中貿易戰很快就會落幕，也將協議華為問題，台股今 (24) 日以小漲開出，早盤由權值三王領軍，帶動大盤反彈，但盤中支撐力道不足，鴻海一度由紅翻黑，台積電、大立光漲幅也收斂，拖累指數拉回，呈現平盤區間震盪，預估量來到 1100 億元。

觀察今日權值股表現，台積電昨日舉辦年度技術論壇，宣布本季財測不變，明年也將啟動 5 奈米晶圓代工，激勵股價跌深反彈，漲幅接近 1%，大立光跌破 4000 大關後，今小幅反彈，漲幅也在 1% 左右，反觀鴻海盤中一度由紅翻黑，表現相對弱勢。

在類股部分，早盤由近期跌深的電子族群包含光電、半導體類股帶動大盤反彈向上，牧德漲幅接近 5%，近期破底的群創也跌深反彈，今漲幅接近 3%，彩晶漲幅 2%，玉晶光、GIS-KY 也有 1% 漲幅，半導體類股中的力旺、易華電，漲幅接近 5%、3%，表現都較大盤強勢。

而盤面中的弱勢股，包括油電然氣、塑膠、生技醫療、食品股等傳產類股，受國際油價暴跌影響，台塑化一度跌破季線，跌幅在 2% 左右，福懋油跌幅超過 3%、統一跌幅也接近 1%，表現相對弱勢。

法人表示，美中貿易戰持續升溫，需留意中國對美國的反制動作，而華為事件甚至演變成「八國聯軍」，對於全球金融市場仍充滿變數，近期觀察重點仍是外資動向、新台幣匯兌。

觀察新台幣匯兌狀況，目前暫時止貶在 31.5 元價位，央行昨也罕見強調新台幣無大幅貶值，而在亞洲股市今日表現，日經、韓國綜合指數下跌幅度在 1% 左右，陸股則在平盤上下震盪。