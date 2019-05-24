〈華新股東會〉受惠台商回流建廠需求 線纜業務營運優於去年

華新麗華 (1605-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長焦佑倫表示，線纜業務今年受惠台商回流帶動的建廠需求，營運表現優於去年，並對後市樂觀看待；不鏽鋼業務受到中國競爭與面臨轉型化挑戰，將朝高值化發展；商貿地產業務仍有辦公大樓將出售或出租，成未來 3 至 5 年的成長動能。公司也將積極投入智慧製造，轉型因應外在環境挑戰。

焦佑倫表示，今年初以來營運表現還算平穩，不過，5 月以來美國提高對中國的商品關稅，此事件會對市場有相當程度的衝擊，而美國市場也吸收提高的關稅，消費者購買力勢必會降低，將使今年整體經濟景氣不如去年。

從各事業體來看，焦佑倫指出，不鏽鋼業務部分，特殊鋼目前受影響但有限，不過，鋼鐵產業永遠處於供過於求，過去在華新中國市場技術大幅領先，現在則面對中國技術不斷崛起的挑戰，在一般型產品上價格競爭激烈，朝高值化長期發展，面臨轉型過程，使近 2 年營運受到挑戰，但中國市場產業結構完整，若能進入產業鏈，將是未來發展的機會。

線纜方面，在台商回流趨勢下，在台投資與建廠增加，將帶動線纜相關需求，也使今年以來，線纜事業營運表現確實稍微優於去年，對今年線纜業務後市營運展望樂觀看待。

商貿地產業務方面，焦佑倫表示，南京大型商場日前開業，占地約 17 萬平方米，開幕後也得到南京當地好評，但心裡有數，大型購物商場開幕首周表現會非常好，後續業績可能逐步下滑，得經過一段時間長期經營，業績才會穩定向上，但好的開始是成功的一半，該商場為公司發展最大的未知數，目前也已經度過。

除大型商場外，焦佑倫指出，目前華新在中國南京房地產方面，仍有近 130 層的辦公大樓將建設，主要將以出租為主，但也有辦公大樓會採取出售形式，將是未來 3 至 5 年華新地產業務的成長動能。

此外，焦佑倫也說，除擴大銷量外，未來 2 年將朝積極投入智慧製造，在品質與生產力等面向持續努力。總經理鄭慧明表示，將從以量為主的經營模式，轉變為以質量為主的角度，從製造生產走向製造服務，公司在 2、3 年前，就已開始提前做轉型佈局，以養好體質，因應未來外在環境挑戰。

