國泰金旗下國泰世華銀攜手全聯福利中心 打造行動支付PX Pay

國泰金 (2882) 旗下國泰世華銀、全聯福利中心合作再邁大步，繼去年國泰世華 ATM 全面進駐全聯之後，雙方宣布推出全聯行動支付「PX Pay」，透過信用卡或 i 刷金融卡綁定 PX Pay，即可在全聯門市快速掃碼付款。全聯福利中心全台共有近千間門市，是全台最大的超市，會員人數超過 900 萬名，此次導入自有品牌支付服務「PX Pay」，提供消費者更迅速便利的支付體驗，成為全台第一家推出自有行動支付的超市，搭配同樣深入全台門市的全聯國泰世華 ATM 金融站，便利民眾一站滿足日常採買購物、存提款、轉帳、繳費等多元需求。



國泰世華銀表示，全聯近年積極開發數位應用，伴隨全聯福利卡數位化，全面升級會員 APP，此次合作導入 PX Pay 行動支付，因應行動支付與電子化支付浪潮，未來將持續攜手連鎖通路夥伴打造全方位金融創新服務。