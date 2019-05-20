〈國泰金法說〉看IFRS 17不是大魔王 今年擬辦史上第二次現金增資

IFRS 17(17 號公報) 接軌對壽險業影響很大，但是國泰金 (2882-TW) 旗下國壽執行副總林昭廷今 (20) 日法說會上表示，IFRS 17 並不是大魔王，接軌以後的長期影響反而可以降低保險負債利息成本、引導保險業正向發展。此外，為了因應 IFRS 17，國泰金總經理李長庚表示，今年不排除辦理史上第二次現金增資。

林昭廷表示，17 號公報不像大家講的大魔王，接軌 17 號公報只是改變負債衡量方式，「負債有千千萬種方式，但是萬變不離其宗」，負債只是虛的，不影響保單全期價值，僅改變損益實現時點。

林昭廷進一步指出，17 號公報讓資產與負債皆需要 Market to Market，才會趨使大家做好資產負債管理和風險管理。且權益較為波動，大家就會更加重視資產負債管理能力。

李長庚也以「金城武」妙喻，他說，台灣最帥的明星是金城武，可是政府要跟國際接軌，請裁縫師訂製一套洋服，一夕之間，因為穿了不合身的西服，金城武被說醜爆了，不合身的西服就是 IFRS 17。希望主管機關，要做對台灣適當的裁剪，不過，因應改變，當然業者自己也要把自己變帥、練身材，提早因應。

李長庚也提出因應之道，他說，國泰金 2013 年 9 月有過一次現金增資 127 億元，也曾發過兩次 GDR，今年考慮可能再辦理一次現金增資，也是呼應金管會用普通股來充實資本，但要待董事會和股東會通過。

針對 17 號公報的長期影響，林昭廷表示，畢竟還有時間，台灣壽險業也都有在做積極接軌的準備，預期高預定利率保單會一次反映其影響於接軌的適用日，保險負債利息成本將大幅降低，未來就是市場流動率加上一些流動性貼水，負債利息成本降低後，就會有利差益，未來想到台灣保險業就不會再是「利差損」。

林昭廷表示，在商品策略上，要多銷售具備 CSM（Contractual Service Margin）貢獻價值的商品，CSM 是指保單未實現獲利的現值，於未來逐年認列至損益表中，因此，國壽持續強化價值導向策略，提高保障型商品，去年保障型商品 FYP 為 130 億元，今年目標要拉高到 170 億元，明年目標更要達 200 億元。

林昭廷表示，17 號公報接軌後可以引導保險業正向發展，現行風險定價做得並不好，但是接軌後，有 17 號公報壓著大家，定價需反應風險，反而能降低過度價格競爭，提升整理產業獲利。也能強化資產負債管理能力，以提升財報穩定的績效。