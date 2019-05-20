〈國泰金法說〉貿易戰影響 投資趨吉避凶 買台股提高波段操作比重

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日召開法說會，總經理李長庚會後接受採訪時談到美中貿易戰表示，趨吉避凶總是必須要採取的動作，變動操作靈活度比過去更高，買台股會提高「波段操作」比重，而制裁也會有新投資機會產生，將做配置比重上的調整。

李長庚表示，貿易戰雖然主戰場不在台灣，但是畢竟兩個經濟大國對全球的經濟影響力很大，我們需要去想想看怎樣避免受到池魚之殃；國泰佈局全球，包括營業、投資，任何一種變動都有好的部分，也有不好的部分，在任何變動過程中如果能夠洞澈整個趨勢，提早採取策略也能趨吉避凶。

李長庚指出，制裁行為對有些公司會收到衝擊，但也可能因此有轉單效應，國泰整個投資團隊很關注在看貿易衝突有哪些直接影響對象，哪些對象因此在過程中受到相對好處，制裁也會有新投資機會產生，將做配置比重上的調整。他說「趨吉避凶總是必須要採取的動作，變動操作靈活度比過去更高。」

去年國壽股利收入為 240 億元，不過，國壽執行副總林昭廷表示，市場狀況變動較大，除了現金股息外可能還會考量資本利得，所以股息收入目標今年還很難說，會機動性隨市場動態調整。

李長庚也補充說明，今年不再以股息收入為絕對標準，而是比過去更靈活操作，無論海外或是國內台灣股票都會增加「波段操作」的比例。