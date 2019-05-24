新台幣連六貶續創28個月新低！央行喊話：沒有大幅貶值 大家安啦

美中貿易戰火延燒，亞幣持續走弱，新台幣連 6 天貶值，昨 (23) 日收在 31.547 元，貶值 1.7 分，匯價續創 28 個月以來新低。中央銀行強調，昨日新台幣匯率較貿易戰前僅貶 2.03%，並沒有大幅貶值。央行昨晚罕見透過粉絲專頁主動說明新台幣匯率，「美國總統川普變臉，調高中國大陸進口商品關稅，導致新台幣及亞洲貨幣 (日圓與泰銖除外) 對美元貶值，但新台幣並沒有大幅貶值。」



若與貿易戰前 (5 月 3 日) 相比，新台幣昨日收盤貶值 2.03%，僅低於人民幣貶值 2.53%。央行更指出，新台幣自 2017 年底以來貶值 5.39%，貶幅小於澳幣、韓元、印尼盾與人民幣。



央行強調，新台幣兌美元匯率波動度一向小於日圓、韓元等亞洲主要貨幣，對我國企業對外報價與經營，以及民眾海外旅遊或投資需要買賣外匯，均帶來好處。



央行聲明，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，若有短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，才會進場。更接地氣的說，「會把外匯市場秩序顧好顧滿，大家安啦！」