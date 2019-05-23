【運達投顧】台積電、鴻海+國際股市

◆盤勢分析

美國政府近日對華為祭出殺手?，包括谷歌與其終止合作、全球前三大晶片廠也宣布對華為暫停供貨，川普下一個狙擊目標據媒體點名，很可能是在新疆維吾爾族人遭到大規模監禁中扮演一定角色的「海康威視」，海康威視是全世界最大的影像監控產品廠商之一，此舉也讓今天的美股與亞股出現下跌，近日全球股市都還是受到消息面的影響忽漲忽跌台股也受影響，目前台股周線是帶上影線的小黑 K 線，蕭春源分析師對於盤勢發展與個股操作重點分析如下：

1. 從 5/6 川普對中國展開貿易做戰以來國際股市一直都受消息面的影響，全球股市也幾乎在 5 月中見低點後就開始維持區間，這波貿易戰跟高科技股關係較大，但美國高科技股也還是維持區間，費半近日補跌到年線後也開始走區間，連影響最大的陸股 5 月初以來也是橫向盤局，但台股卻如驚弓之鳥本週就兩次創波段低點但也都出現下影線仍與國際股市相同維持盤局，就中美股市的技術面來看都偏向等待答案的整理盤，且陸股再 5-6 個交易日將有挑戰月線的機會，是否過關有較大的反彈機會? 這個答案以今天陸股開低後出現長下影線來看陸股並沒有破壞區間格局，當中美股市都沒有在技術面出現破線續弱的走勢時，台股雖然整理偏弱建議應以把握底點的心態來面對。

2. 近期台股波動較大跟台積電的權重有關，今天台積電與鴻海都來到三月份的前低區也都出現大量，如台積電到收盤約 6 萬張、鴻海約 7 萬張，低檔出量只要出現下影線也代表台股近日受權值股拖累的現象在下周將會改變，當權值股都殺到低檔區使得台股下周反彈的機會大。

3. 這幾天指數表現不佳但我們將重點放在選股的方向，今天華為概念股如聯亞反彈兩天後今天又創低點且打到跌停板，這跟我們說明本益比仍偏高有關，其它相關概念股如：PA 穩懋 (27)、全新 (37)、欣興 (23)、南電 (營收為負沒本益比)，瑞昱 (21)、雙鴻 (23)、訊芯 (營收為負沒本益比)… 等，都還有調整股價與本益比的壓力；但該如何掌握股價低估的股票才有暴利的機會? 選股的方向如：低位階、低本益比以及營收成長者，昨天我們就多方輪動的結構說明如矽晶圓與被動元件，矽晶圓的環球晶與合晶本益比都在 10 倍以下，被動元件的本益比只剩下 3 倍，再加上台積電、鴻海也都來到前波的起漲區，若是這些個股都不漲續跌那麼也代表台股指數還有下跌的空間，但台股是否續跌也要看國際股市是否再創波段低點，若國際股市近期的區間盤都沒有失守且下周還有挑戰月線的機會，那麼台積電、鴻海先落底的股票就會領先大盤先反彈攻擊，就算下週國際股市不穩先落底的股票反而會有修正乖離反彈的撐盤機會，這裡的操作應該是著針對這些低位階低本益比的個股先部分進場承接而不是在此殺在低檔區。

運達投顧 蕭春源分析師

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