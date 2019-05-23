【華冠投顧】短線角力由空方勝出 嚴守停損停利之紀律

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

前天提到多頭很可惜沒能打出「陽線吞噬」的Ｋ棒轉折型態，昨天雖然現貨一度續彈且期貨尾盤轉強，卻也無法扭轉Ｋ棒慣性，短線多空還是處在僵局之中，因此盤後分析文仍提醒大家「Ｋ棒慣性須先扭轉，才算多方重掌發球權，反之，多方防守點仍看 5/14 低點 10363」。

昨夜美股受到美國有意增列中國企業貿易黑名單、安謀暫停與華為各式授權與合作、高通遭判決觸犯反托拉斯法... 等利空齊發衝擊而下跌，費半指數更再次出現重挫，這些利空同時波及到台股相關供應鏈，加上外資 "適時" 補槍降評半導體業，今日大盤便在台積電等電子權值股領跌下應聲摜破 10363 支撐，終場 - 148 點向半年線靠攏，OTC 指數 - 1.07%，半年線得而復失。

今日大盤早盤跌破支撐同時，"委買張數" 不似 5/14 和 5/21 一樣出現暴增現象，換言之多頭面對新一輪的利空選擇放手，隨後指數震盪走低，四大期指價差轉弱，雖然 OTC 指數量縮收腳守週二低點，但畢竟大盤已正式破底，之後就需要重新見到轉折型態或「破底翻」走勢，才有樂觀理由。

＜操作策略＞

昇楷自 5/6 調整操作策略為「握著大把現金，不見兔子不撒鷹」，有效避開了台股 700 多點的急跌，5/14 開始鎖定潛力股布局，雖然佈局個股在今日大盤破底下多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢不跌，但考量到系統風險加劇，之後若跌破移動停損停利點者仍會出場，此時操作紀律是更加需要遵守的。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，以少數美中貿易戰受惠股為主，像是《2454 聯發科》、《3227 原相》、《3356 奇偶》、《3454 晶睿》、《5489 彩富》、《6230 超眾》... 等；"運動大聯盟" 族群普遍抗跌，《1473 台南》、《1464 得力》、《1476 儒鴻》、《9802 鈺齊 - KY》、《1736 喬山》... 更逆勢拉抬；近期強勢的《4943 康控 - KY》、《1515 力山》、《3691 碩禾》、《5483 中美晶》... 等亦持續有拉高表現。

弱勢股方面，受利空衝擊的《3008 大立光》、《3037 欣興》、《6147 頎邦》、《6153 嘉聯益》... 等跌勢較重；被動元件龍頭《2327 國巨》驚爆併購案內線交易帶動股價破底，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》亦同步走跌，後市整理期恐將拉長。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。