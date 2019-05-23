台股盤中─貿易戰演變成科技戰 電子權值股成壓力蓋

美股費城半導體指數再度重跌逾 2%，對台股電子股繼續造成壓力，早盤加權指數以下跌 53.22 點開出後，隨即跌破 10400 點關卡，盤中大跌逾 130 點，預估成交值放大至近 1300 億元，大型電子權值股領頭跌，日月光投控、大立光跌逾半根停板，台積電、國巨和鴻海均跌逾 2%，對大盤形成壓力蓋。

高通遭美國法院判決觸犯反托拉斯，可能被迫改變商業模式，拖累電子股走勢，高通概念股中的聯詠、璟德跌逾半根停板，台積電、精技、創意、正崴和同欣電等跌逾 2%。

半導體族群還有旺宏和漢磊跌逾 3%，台勝科、華邦電、昇陽半導體、茂矽、嘉晶、合晶和光罩跌 2%，環球晶、敦南和南亞科跌幅 1% 上下。

從細族群來看，IC 基板相關業者股價持續走疲，易華電跌逾 6%，南電跌半根停板，欣興跌近 4%。

砷化鎵業者也持續走弱，聯亞跌逾 6%，穩懋跌 3%，宏捷科和全新跌 2.5%。

而美國商務部對華為祭出禁售和禁購的強烈手段，將華為列入黑名單，大立光再次重挫，盤中跌幅逾 7%，衝擊整體二線光學鏡頭廠表現，玉晶光跌 4% 上下，亞光跌超過 3%，新鉅科、今國光和先進光跌逾 1%。

由於市場傳出美國擬將海康威視列入貿易黑名單，海康威視今日續跌近 5%，反觀國內安控族群有轉單的想像空間，股價相對有撐，奇偶、云辰漲逾 6%，晶睿同樣穩在盤上。

元大投顧表示，華為議題持續發酵，市場擔心的是會不會燒到蘋果，而在此情況下，美中重量級企業最重要的供應鏈都與台灣有關，影響程度不容小覷，近期電子股在持續利空測試下，資金明顯有轉進非電子的趨勢。

其中，可留意的如遠離美中貿易的東協概念、東京奧運概念股，或是聚焦內需的產業。

元富投顧則認為，目前市場仍處在極度不安全感狀態中，消息面稍有風吹草動金融市場會立刻反應，台股也是完全看外資臉色，尤其台幣連續重貶到 3 年新低，外資本波連續賣超已超過 1000 億元，預料短線上暫處在風暴的空窗時間，預期大盤在 10350-10650 區間整理，跌深電子股則輪流做反彈，先觀察美中貿易在 6 月能否解決。