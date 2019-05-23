群創致股東報告書 重申絕無訂單、技術轉移問題

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (23) 日發表致 35 萬股東報告書，群創董事長洪進揚聲明強調，絕無訂單、技術轉移問題，面對面板逆風，公司將勇敢面對，也呼籲特定媒體與政治人物不要再做出傷害企業資產的行為。

洪進揚表示，受到媒體不實報導及部分政治人物別有目的的扭曲言論，造成近期群創股價不理性大跌，股東權益受損，為維護股東及員工權益，若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，將請相關主管機關進行調查並保留法律追訴權。

觀察今日群創股價，終場下跌 0.14 元，收在 7.23 元，跌幅 1.91%，續創股價新低。

洪進揚表示，群創絕無移轉訂單至其他面板廠，更沒有將車用業務轉移到大陸面板廠，重申絕無媒體報導所述掏空或背信之情事，此外也絕無將技術移轉大陸，僅是基於客戶與供應商間交易關係所需，進行討論及意見交換。

面對面板逆風，洪進揚強調，公司經營團隊將勇敢面對，面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，群創在醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，也在多項關鍵技術掌握全球話語權，公司經營團隊也誓言在 3 年內讓群創光電更大、更穩定。

對於特定媒體及政治人物以不實內容炒作新聞，洪進揚表示，台灣需要向上的力量，而非負面詆毀能量，呼籲不要再做出傷害企業資產的行為，經營團隊及全體員工將在面板產業淘汰戰中持續為開創市場而努力。