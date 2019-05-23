〈財委會質詢〉廢印花稅改加營業稅補稅損？ 財長：檢討中尚未定案

印花稅是否廢除成為今 (23) 日財委會立委關切議題，由於印花稅關係地方財政，立委問是否透過調高營業稅補稅損缺口？財政部長蘇建榮表示，如果要取消印花稅就要幫地方政府找新財源，而調整營業稅確實是一種方式，但目前還在檢討中，未來如何實施目前尚未定案。

工商團體週一與行政院長蘇貞昌座談時拋出廢除印花稅議題，蘇揆允諾將檢討研議，但由於印花稅屬於地方稅，廢除勢必衝擊地方稅源，六都異口同聲表態反對，認為如要廢印花稅，中央必須協助地方另找財源補齊缺口。

財政部長蘇建榮今天前往財委會就推動自經區議題對稅收影響作專題報告，印花稅是否廢除成為朝野立委關切議題。

民進黨立委余宛如質詢時問，廢除印花稅後，財源從何而來？是否會透過開徵能源稅，或是調高營業稅支應地方政府的稅損？蘇建榮答詢時回應，營業稅確實是一種方式，但強調目前還在檢討中，未來怎麼走還沒定案。

國民黨立委林德福質詢時問，行政院長允諾工商團體前，是否有事先知會財政部要取消印花稅？相關法案是否在下個會期提出？蘇建榮回應，財政部先前一直有收到工商團體意見，但對於法案是否在下會期提出，僅強調會儘快研議配套方案。

蘇建榮坦言，取消印花稅因事涉地方政府財源，目前對六都衝擊最大，根據財劃法，如果要取消印花稅，就要協助地方政府另外籌措新財源，必須有相關配套措施。