面板景氣混沌+中國產能開出 群創從四面向著手突圍

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (20) 日出具致股東報告書，群創表示，面對中國新面板廠產能持續開出，預期市場將長期呈現供過於求的現象，且景氣渾沌對面板業衝擊仍大，將持續調整經營策略、提升技術質量，朝新技術精進、開拓新應用領域、搶攻高端技術產品與新興開發中市場，用四大方向突圍頹勢。

群創表示，在面板業激烈競爭下，將持續調整經營策略，投入新技術、產品的研究開發，如可撓性顯示、IGZO、AMOLED(有機發光技術)、AMMini LED、MicroLED(微發光二極體)、觸控整合技術、廣色域顯示、中大尺寸觸控型面板等，持續進攻高端技術產品、開拓新興開發中市場。

展望今年，群創表示，中小尺寸產品因車用市場、智慧型手機、手錶應用的蓬勃發展與觸控技術的日趨成熟，包含可撓式、異形切割、屏下指紋與 Sound on Panel 等技術已為產業發展趨勢，將投入 AMOLED 或可撓式面板等下一世代技術的研發。

在大尺寸 TFT-LCD 產品部分，群創表示，將對現有產品線進行升級，拓展在公共顯示器、商用顯示器、特殊應用的應用領域。液晶電視將持續朝向更大尺寸、節能、4K、8K、窄邊框發展外，也將強化整機製造的競爭力；液晶螢幕則訴求窄邊框及電競應用，筆記型電腦產品則朝向低耗電、IGZO、窄邊框及輕薄化的技術方向為主要發展趨勢，

面對面板市場景氣渾沌，群創坦言，去年開始面板業相當辛苦，包括產業競爭、品牌備貨過多、客戶調節庫存、面板價格轉弱都是造成公司營運衝擊的主因，群創今年首季稅後虧損 37.25 億元，每股虧損 0.37 元，為近 3 年單季表現最差。

群創將於 6 月 20 日召開股東會，屆時也將進行董事改選，其中董事提名人選，包含現任董事長洪進揚、啟耀董事長丁景隆、前董事長王志超、現任總經理楊柱祥，獨立董事則是提名台揚董事長謝其嘉、時捷集團主席嚴玉麟、前廣達總經理王震緯，經營團隊也強調將持續積極回應市場需求、強化公司競爭優勢，在 3 年內帶領公司到更大、更穩固的地位。