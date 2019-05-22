貿易戰成民族戰？中國人民欲棄蘋果用華為

中美兩大國纏鬥至今，已經從貿易戰打到科技戰，現在，戰爭似乎提升至民族主義層面。資料顯示，在美國封鎖華為消息後，中國消費者正紛紛表態支持華為產品，相對抵制蘋果在華商品。

根據中國多家媒體報導，在美國總統川普發布行政命令，衝擊華為在美市場的消息傳出後，中國消費者紛紛轉為支持國產的華為，認為中國科技日漸發達，消費市場龐大，華為不見得需要倚賴美國的供應鏈。同時，中國消費者對於華為給予正面支持，買進華為相關商品，並開始抵制蘋果相關產品。

美國國際數據資料公司副總 Bryan Ma 表示，受到近期事件影響，貿易戰已不再單純是在經濟或科技層面上的協議，民族主義的情緒正在升溫中。Bryan Ma 認為，如果短期蘋果在中國的銷售出現受挫，將不會讓人感到訝異。不過，他也表示蘋果在中國仍有許多愛好者，品牌之間使用的轉換可能不會這麼快速。

紐約股票研究公司 RIEDEL RESEARCH GROUP 的總監 David Riedel 也認為，北京當局應該不會將民族主義的情緒，昇華成徹底禁止蘋果公司在中國的貿易。

目前中國市場佔蘋果整體銷售約 17%。在近一期蘋果的財報中顯示，中國地區的淨銷售額已較去年大幅衰退 21%。這也反映出除了華為事件，蘋果在中國還要面對包括小米等對手的價格競爭。

華為目前是全球市佔第二大的手機廠商，僅次於三星電子。然而，失去美國的市場，將衝擊華為在全世界擴充企業版圖的願景。