美祭封殺令後 華為榮耀 20 系列新機「亂世」而生

繼美國封殺令與寬限期祭出後，華為週二 (21 日) 其獨立子品牌「榮耀」在英國倫敦舉行 Honor 20 系列新機發表會，主打外型、拍攝功能與遊戲體驗，嘗試在低價手機市場中佔據主導地位。

本次發表會上，華為榮耀推出最新旗艦機 Honor 20 Pro、Honor 20 與 Honor 20 Lite ，主打高 CP 值路線，提供更合理的價格並延續旗艦機硬體優勢。

Honor 20 和 Honor 20 Pro 兩款新機幾乎完全相同，採用四鏡頭主相機，搭配 6.26 英吋液晶螢幕，採用相同玻璃正背面設計，左上角有 32 萬像素前置相機，承襲 Honor View 20 「世界上第一款帶有顯示器自拍相機」的功能，透過側面指紋識别技術，將指紋感應器和電源鍵相結合。

華為榮耀總裁趙明。(圖片：AFP)

硬體方面，Honor 20 和 Honor 20 Pro 搭載 7 奈米製程 AI 手機晶片麒麟 980，性能、效能、通訊連接效果都大大提升，並採用新的石墨烯冷卻技術，提升散熱效率。

Honor 20 Pro 使用今年最頂級的 Sony IMX586 主感光元件，主鏡頭 (4800 萬像素)、廣角鏡頭 (1600 萬像素)、光學防震長焦鏡頭 (800 萬像素) 以及微距鏡頭 (200 萬像素)，無論是夜景、低光源或是微距攝影都能讓用戶輕鬆拍攝。Honor 20 也是四鏡頭主相機，與 Honor 20 Pro 相差不遠，但長焦相機換成了 2MP 景深相機。

華為榮耀推出最新旗艦機 Honor 20 Pro、Honor 20 與 Honor 20 Lite (圖片：AFP)

外觀配色方面，Honor 20 有「幻影藍」、「幻夜黑」、「冰島白」三款顏色可供選擇；Honor 20 Pro 提供「藍水翡翠」與「幻夜星河」兩種顏色。

容量方面， Honor 20 提供 RAM 記憶體 6GB 與 ROM 儲存空間 128GB，Honor 20 Pro 則是 RAM 記憶體 8GB 與 ROM 儲存空間 256GB。

Honor 20 Lite 搭配華為麒麟 710 處理器，具後置三鏡頭，支援 AIS 夜景模式，是三款新機訂價最低的機種。

Honor 20 Pro、Honor 20 與 Honor 20 Lite，歐元區售價分別為 599 歐元 (約 2.1 萬台幣)、499 歐元和 299 歐元。

榮耀新機載有 Google 的 Android 系統

美祭封殺令後，提供華為與其商業合作夥伴寬限期 90 天，最新旗艦機是否提供 Android 系統更新成焦點，然而，華為榮耀在產品發布會上僅強調手機技術層面，對 Google 的 Android 系統服務中斷的消息避而不談。

早在發布會前，榮耀 20 系列新機就已搭載 Google Play 及 Google 其他服務，但寬限期後華為新款手機能否更新 Android 仍是未定數。

繼上週川普祭出華為禁令後，Google 宣布將終止華為的合作，華為手機 Android 系統將無法更新 Google Play 商店、Gmail 電郵和 YouTube 等應用程式，導致華為手機恐變成「孤兒機」。

然而，美國商務部週一 (20 日) 鬆綁限制，核發華為有效期達 90 天的臨時許可證，給予華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期，允許華為購買美製產品，避免中斷現有的網路與設備運作。

隨後，Google 態度比態度大逆轉，宣布將對華為的手機用戶發送軟體更新，直到 8 月 19 日。