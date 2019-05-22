華為禁令戰線擴大？美方稱歐洲正考慮跟進

美國對中國電信巨擎華為的戰線已拉到歐洲，市場關注歐洲方面對華為的態度。歐洲各國擔心，若沒有跟進封鎖華為，可能遭受美方在其他方面的限制與壓力。而美方指出，歐洲各國正在應對華為威脅的嚴重性，這或有助為川普政策帶來勝利。

美國相關人士表示，有證據顯示，歐洲各國正在應對華為可能構成威脅的嚴重性。儘管歐洲各國可能不會以明文的法令禁止華為在歐洲的發展，然而許多國家可能將受到美方的壓力，限制華為參與下一個網路設備的發展，尤其在 5G 設備上。

歐盟執行委員會 (European Commission) 也表示，歐洲正在面對華為事件帶來的影響，因為這不僅僅是單一的商業問題，而是政治與國家安全問題，歐洲難以置身事外。同時，各個會員國有權力自己決定，若華為沒有符合該國的法律，在基於國家安全上，是否將華為完全踢出市場。

法國 Qwant 的執行長 Eric Léandri 認為，中美之間的經濟戰已全面升級，波及歐洲的科技與經濟發展。不過他表示，歐洲要完全禁止華為有相當的難度，因為在歐洲手機市場的市占率，有高達 6 成是來自中國的品牌，包括華為、中興通訊等。若今日連華為都遭到封殺，難保其他品牌不會有同樣下場。

日前，華為駐歐洲代表劉康表示，華為願意與歐洲各國簽署「無監視」的協議，在安全上更加嚴謹，以取得歐洲各國的信任。歐洲是目前華為最賺錢的區域之一，也是華為在中國之外最大的市場。在這場中美交戰之下，歐洲成為華為亟欲穩住的市場。

根據知情人士透漏，華為遭到美國封殺將損壞中美貿易談判，除非中美能打破僵局，美方才會對華為有下一步放寬的舉動。