中國景氣持續放緩 上月日本對中出口年減6.3%、半導體設備大減4成！

日本財務省在週三 (22 日) 發表了 2019 年 4 月的貿易統計快報，出口方面年減 2.4% 至 6 兆 6588 億日圓，進口方面年增 6.4% 至 6 兆 5983 億日圓。在整體進出口表現上，為 604 億日圓的順差，這是連續第 3 個月的順差，但是較今年 3 月的順差減少 88.6%，也較去年同期大幅萎縮，減少 90.3%，順差也遠低於路透社先前統計的預測中間值 2032 億日圓。

日本上月在全球的出口總額為 6 兆 6588 億日圓，年減 2.4%。除了出口到中國市場的半導體等製造設備數量減少，在油輪等船舶的出口減少也都造成了直接影響。

而在進口方面，日本 4 月份進口年增 6.4% 至 6 兆 5983 億日圓。自伊朗進口的原油數量增加，中國進口的 PC 個人電腦及手機等也都出現增長。

日本出口到中國的汽車雖出現增長，但半導體設備萎縮 4 成。 (圖片：AFP)

在出口到中國的表現方面，年減 6.3% 至 1 兆 2329 億日圓，連續 2 個月出現減少。在汽車出口上雖出現增長，但是在半導體等製造設備、半導體電子零件的出口均出現大幅下滑的現象。

對中出口關鍵數據

半導體製造設備，年減 41%

半導體等電子零件，年減 21.5%

汽車零件，年減 15.6%

而在對美貿易方面，在汽車及半導體等製造設備出口量增加下，出現連續 2 個月的順差。順差金額達 7232 億日圓，增加了 17.7%

日本財務省表示，出口減少的主要因素雖難以特定，但是在中國經濟放緩的情況下，日本的出口也隨著持續減少當中。