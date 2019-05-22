受貿易戰影響 南韓半導體出口銳減

美中貿易戰牽動全球經濟體系，在川普將華為加入黑名單後，美國半導體大受打擊，晶片股下挫，接連的不穩定因素，導致南韓五月出口慘跌 11.7%。

根據南韓初步資料，全球半導體市場浮動，衝擊占韓國出口量五分之一的半導體出貨量，加上南韓對中國的出口總量下滑 16%，估計下月出口也難有起色。

出口報告顯示，南韓截至 5 月 20 日為止，總出口額為 257 億美元，較去年同期的 291 億美元下滑 11.7%，四月份出口額較去年同期跌 8.7%。

截至 5 月 20 日為止，南韓半導體較去年同期出貨量銳減 33%，四月份出口額較去年同期跌 25%，正好抵銷了同月汽車出口額成長的 12.6%。

其中銷往中國的出口額，占了南韓的出口總量四分之一，下滑了 15.9%。

南韓半導體出口量與中國出口量 (圖片: 截自彭博)

韓元近期下滑 5.6%，成為表現最差的亞幣。韓國財政部長 Hong Nam-ki 表示，貿易戰恐對南韓經濟構成更大傷害。

作為亞洲第四大經濟體的南韓，相當依賴銷往中國的晶片元件，華為遭禁，也象徵著亞洲手機供應鏈的變動。

分析師原預測 2019 下半年半導體市場能提振，不過照目前記憶體晶片價格漲幅停滯，以及受中美兩大經濟體之間的貿易戰影響，半導體市場恐難在短期內復甦。

首爾 HI 投資證券公司經濟學家 Park Sang-hyun 指出：「如果中美不能在 6 月底 G20 上達成協議，未來南韓出口額恐怕不樂觀。」