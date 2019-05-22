禮尚往來！路透：土耳其本週將調降美國進口商品關稅

美國上週將土耳其的鋼鐵進口關稅減半至 25%，《路透社》週二 (21 日) 引述消息人士回應此舉，土耳其貿易部本週將相應地調降美國進口商品關稅。

由於研判土耳其經濟發展足夠好，美國宣布 5 月 17 日起取消土耳其參與普惠制 (GSP) 資格，並決議修正關稅將土耳其鋼鐵和鋁的進口關稅，從 50% 調回至 25%。

土耳其貿易部長 Ruhsar Pekcan 此前表示，他反對美國撤銷土耳其參與普惠制的資格，認為這是違反兩國 750 億美元的雙邊貿易總額目標，另一方面，他卻歡迎美國對土耳其鋼鐵進口關稅減半的決策。

消息人士指出，土耳其將對美國進口的汽車、含酒精飲料、煙草、化妝品和 PVC 產品關稅減半，並於本週將透過總統令而生效。

目前，美國威士忌輸入土耳其的關稅率為 140%、汽車關稅率為 120%、PVC 產品為 50%，而化妝品為 60%。

美土兩國自去年大打金融戰，主因是美國牧師布朗森 (Andrew Brunson) 因恐怖主義罪行，遭土耳其判處三年零一個月監禁。

布朗森關押期間，川普政府多次嘗試與土耳其當局斡旋放人，但遭土耳其多次拒絕，成為引發後續「美土金融戰」的導火線之一。

美國總統川普當時多次在推特發文表示，美國牧師布朗森非常努力，希望他安全回國，甚至於去年 8 月 10 日對土耳其祭出鋼鋁新關稅措施，將鋼鋁關稅稅率從 25% 上調自 50%。

隨後，土耳其也對美國進口商品加徵關稅進行報復，如今兩國關稅戰有望於本週落幕。