富邦論壇探索5G商機 看好基地台及毫米波發展前景

富邦金 (2881-TW)「2019 年富邦投資論壇」今年邁入第十三屆，今年針對最熱門的人工智慧 (AI) 與第五代行動通訊 (5G) 發展進行探討，看好基地台及毫米波發展前景。

AI Labs 執行秘書林雅萍認為，近年來 AI 加速發展，直觀原因是高效能的運算硬體、龐大的數據資料與良好的演算法交疊促成。但是光上述這些是無法成就優秀的 AI 企業，符合人性 (Humanity)、隱私 (Privacy) 與誠信 (Integrity) 的經營理念，堅持資料的創新與正義才是成就 AI 產業的重要基石。

林雅萍認為，台灣在迎接 AI 產業趨勢時佔有非常好的位置，現階段發展來看，包括智慧醫療、精準醫療、智慧城市與人機介面等都是值得深耕的領域。

台大電機博士、現任政大科技管理與智慧財產研究所兼任助理教授曲建仲指出，5G 與物聯網 (IoT) 無疑是近年最值得投資與期待的方向，在目前行動網路流量爆增的年代，5G 透過更新的調變與多工技術來增加資訊傳輸效率，同時也開發了高頻區段，也就是毫米波區段來增加頻寬，因此可以解決電磁波頻譜擁擠與傳輸速度不足的問題，並使得萬物聯網的理想更有機會落實。

而相較於 4G 以大型基地台為主，曲建仲表示，5G 系統架構中的基地台將是大小共存，且在考慮毫米波訊號的損耗性與降低訊號彼此干擾的情形之下，5G 基地台將會採用矩陣式的多進多出 (MIMO) 天線，與傳統的天線大不相同。

此外，5G 的系統架構中還納入了幾個重要的技術，將有助於提升系統效率及降低建置成本，包括：(1) 網路切片 (Network slicing)，就是把一個網路「切片」成多個虛擬網路，每個切片可以加以客製化，以滿足特定服務和裝置的需求；(2) 網路功能虛擬化 (NFV)，就是把傳統網路中的軟硬體分離，未來系統升級時可只針對軟體加以完善，如此可以降低設備投資、並加速網路服務的佈建效率；(3) 軟體定義網路 (SDN)，就是把傳統網路中的控制區與資料區分開，讓網路管理人員可以用軟體重新規劃資料傳送路徑與控制流量，將封閉垂直一體的傳統電信網路架構轉換為彈性變化、開放介面、高度整合、服務導向的分層架構，以達到提高網路使用效率的目的。

2019 年可說是 5G 商用元年，目前南韓 3 家行動電信業者及美國 Verison 均已推出 5G 服務，較原訂的時程稍早，而包括日本、中國大陸等合計已有 21 個以上的國家、總計約 40 家的電信營運商都將在今年底前推出 5G 服務，因此相關的商機將逐一浮現。

此外，富邦也前往海外舉行論壇，富邦證券與 Jefferies Group (富瑞) 連續第三年攜手於香港及日本東京兩地舉辦台灣企業日論壇，主軸橫跨近期熱門的第五代行動通訊 (5G)、人工智慧 (AI)、蘋果相關供應鏈及特殊機能服飾等，與會台灣上市櫃公司包含台達電、聚陽、美律、欣興、聯詠、和碩、英業達、群聯、廣達、緯創、啟碁、群光、奇力新、京鼎、矽力 - KY 等 16 家企業，藉由多元化的產業題材吸引機構法人關注，並成為挹注台灣資本市場的資金動能。