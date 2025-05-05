5月債券ETF除息秀開跑 2檔非投等債ETF年配逾8%最高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 11:51

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5 月共有 34 檔債券 ETF 展開除息，於本周起陸續開跑，以預估年化配息率來看，整體而言，有超過 10 檔年化配息率達 6% 以上，表現較佳的券種仍為非投等債，其中以群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW) 年配逾 8% 最高。

本周由新光 BBB 投等債 20+ ETF(00970B-TW) 率先打頭陣，今 (5) 日是 00970B 最後買進日，根據投信官網資料顯示，00970B 於 5 月每受益權單位配息金額 0.053 元，若採盤中 8.62 元股價計算，預估 00970B 年化配息率攀升到 7.4%，股息預計於 6 月 3 日發放。

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此外，5 月除息的債券 ETF 中，季配型的國泰 A 級醫療債 (00799B-TW)，第一階段每受益權單位配息 0.55 元，年化配息率亦超過 7%；富邦全球非投等債 (00741B-TW)、台新特選 IG 債 10+(00980B-TW)、元大優息投等債 (00968B-TW) 等，年化配息率也有近 7% 的水準。

新光 BBB 投等債 20+ ETF 經理人劉恆誌表示，新台幣強力升值，雖對美元資產造成衝擊，惟債券投資人回歸到 ETF 長線投資的本質，在行情波動之際，可持續留意美長天期 BBB 級投等債布局機會，若是定期定額存債族，更應把握股價下跌的難得低檔扣款時機，甚至趁機加大扣款金額，透過每月固定領息再進場，以化解新台幣升值利空危機；在每月息收的保護下，月配息美債 ETF 於除息日前進場卡位，有望獲取更好的配息報酬。

ETF 理財達人表示，雖然今年債市受政策不確定性因素影響而波動劇烈，但觀察今年債券 ETF 交易情形可發現，投資人較青睞穩健收益型資產，這使得具有優異配息表現的債券 ETF 買氣持續不墜。非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望擁有較佳的表現。

其中，00953B 不畏「降息風」，連續七次年化配息率達 8% 以上、維持配息新高的好成績，使其買氣不斷升溫，是今年唯一一檔增加超過萬人的債券 ETF，穩居債券 ETF 人氣王。

市場法人強調，00953B 是首檔聚焦成熟市場的非投等債 ETF，其首創的「信用因子加權」機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除 CCC 級債券，因此風險向投資等級債靠攏，違約疑慮相對較低。