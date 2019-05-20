華為禁令擴至歐洲地區 傳德國英飛凌也將中斷供貨

川普政府對華為施行禁令，美商務部將華為及相關的 70 家企業列入實體清單 (Entity List)，在沒有美政府批准下，華為不得向美國企業採購零組件。目前包含谷歌 (GOOGL-US)、英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 等美國科技大廠已陸續中斷對華為的供貨。如今，相關的禁令似乎也已擴大到歐洲市場，據知情人士透露，德國晶片製造商英飛凌 (Infineon) 也中斷向華為的供貨。

在川普政府的禁令當中，若外國企業供給華為的產品中有使用美國的技術，也必須遵守一樣的禁令，否則美國將給予制裁。

知情人士指出：「英飛凌決定採取更加謹慎的措施並停止供貨，但也將在本週召開的會議中進行討論與評估。」目前尚不清楚英飛凌在澄清法律問題後是否會恢復與華為的業務往來。英飛凌目前為華為提供的產品包括微控制器和電源管理積體電路 (IC)。

其中一位消息人士表示，雖然英飛凌對來說華為的銷售額僅占其年收的一小部分，每年約為 1 億美元或是更少，但英飛凌的決定可能會對華為產生嚴重影響，因為此舉可能引發其他主要的歐洲和亞洲供應商採取類似的謹慎態度，華為電信設備和智慧型手機業務中重要的供應來源已經開始面臨枯竭。

英飛凌對此沒有發表任何評論。

另一家主要的歐洲晶片製造商意法半導體 (ST Microelectronics) 也將在本週將召開會議，討論是否將繼續向華為供貨。而華為在亞洲地區的主要晶片供應商台積電 (2330-TW) 則表示將繼續向華為出貨，不過同時也正在評估和分析潛在的影響。其他亞洲地區供應商，如日本東芝記憶體和日本顯示器公司則表示，正在評估華為禁令對公司業務的影響。