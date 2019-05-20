阻華為 傳美國多家科技公司已陸續中斷對華為的供貨

據《彭博社》報導，為配合美政府對中國華為的打擊行動，從晶片製造商到谷歌 (GOOGL-US) 等美國領先科技公司，已經陸續終止了華為的關鍵軟體和零組件供應，料將使這家中國最大的科技公司遭受劇烈衝擊。

川普政府在上週五 (17 日) 將華為列入黑名單，指責該公司協助北京政府從事間諜活動，並威脅將中斷其產品所需的美國軟體和半導體供應，以阻止向華為通過 5G 網路設備供應所帶來的國家安全威脅。

知情人士表示，包括英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US) 和博通 (AVGO-US) 等晶片製造商皆已向員工表明將不再向華為供貨，直到另行通知為止。此外，另一位知情人士表示，谷歌也已經中斷了向華為所提供的硬體和一些軟體服務。這些舉措將大大的阻礙了華為作為全球最大的網絡設備供應商和第二大智慧手機供應商在國際間的業務。

如果全面實施，川普政府的行動有可能會引發全球半導體產業連鎖反應。英特爾是華為伺服器晶片的主要供應商，高通是華為智慧型手機處理器和數據機晶片的供應商，賽靈思是網絡可編程精晶片的供應商，博通則是交換晶片的供應商。

Rosenblatt 證券分析師 Ryan Koontz 表示，華為「嚴重依賴美國半導體產品，在沒有美國所供應的關鍵零組件情況下將嚴重癱瘓。美國的禁令可能導致中國不得不延後 5G 網絡建設，直到禁令解除為止。同時也將對全球許多零組件供應商帶來影響。」

「在極端的情形下，華為電信網絡部門的失敗將使中國倒退許多年，所以也可以被視作對中國的宣戰。同時，這樣的失敗也將對全球電信市場產生巨大影響。」Koontz 補充道。

市場擔憂，美政府與中國當局的緊張局勢將會加劇，從而引發全球最大經濟體之間的長期冷戰。近期以來，除了擾亂全球市場的貿易戰之外，美政府也向盟友國和敵對國施加壓力，呼籲禁止華為參與所有 5G 相關建設。