Google停止華為手機安卓授權 分析師：恐重創華為歐洲市場

在遭到川普政府列入黑名單之後，Google(GOOGL-US) 傳已經取消與中國科技公司華為的部分業務授權，將使華為下一代手機難以獲得許多廣受歡迎的 app 和服務，包括 Google Play 商店和 Gmail。分析師認為，這對華為的中國業務幾無影響，但恐重創其在歐洲的發展。

川普上週宣布美國進入「緊急狀態」後，貿易部宣布華為集團及其下 70 多家關係企業，列入美國出口管制的黑名單，必須取得特別許可，否則禁止美國企業對華為出售各項產品與技術。

週日傳出，Google 已暫停與華為的業務，包括硬體、軟體及技術。Google 發言人表示，公司遵守法令，並在審查其影響。不過已擁有 Google app 的華為手機，仍可繼續使用及下載 Google 提供的應用程式更新。

恐重創華為歐洲發展

英國《BBC》技術編輯 Leo Kelion 認為，短期來看，這對華為在西方的發展是具有破壞性的，對消費者來說，不會想拿一支無法使用 Google app 的安卓手機。

在 Google 停止華為相關服務之前，華為就曾表示，過去幾年一直在制定應急計畫，開發自己的技術，防止被禁用安卓系統。其中一些技術已經在中國銷售的產品中使用。

Kelion 表示，從長遠來看，這可能會讓華為希望開發自己的操作系統，以取代 Google。但即使如此，這可能會打擊華為想要一舉超越三星的雄心壯志。

CCS Insight 研究副總裁 Geoff Blaber 指出，對華為來說，Google 暫停授權服務後，可能造成他們在第二大市場歐洲市場遭到受創。

他說：「擁有這些應用程式，對於智慧手機製造商在像歐洲等地區保持競爭力，是至關重要的。」

其他美企也已暫停供應產品

除了 Google 以外，知情人士表示，包括英特爾、高通、賽靈思 (Xilinx Inc.) 及博通，均已通知旗下員工，在獲未進一步通知前，均暫停提供華為任何產品。

Rosenblatt Securities Inc. 分析師 Ryan Koontz 認為，華為「嚴重依賴美國半導體產品」，並且在缺少美國零組件的情況下，將「嚴重癱瘓」。

華為並未對各公司的最新發展發表評論。不過華為執行長任正非週六指出，針對美國可能的禁令，華為已做好準備。他表示，華為每年約購買價值約 670 億美元的零組件，將會推升自己的開發能力。