傳奇華裔建築師貝聿銘辭世 享嵩壽102歲

知名華裔美籍建築大師貝聿銘 (I.M.Pei) 在美國當地時間 5 月 16 日去世，享蒿壽 102 歲。貝聿銘之子貝禮中 (Li Chung Pei) 在當日向紐時表示，父親於晚間過世。

貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，設計以精密幾何性平面和自然光的著重而聞名。他曾在 1983 年獲得建築界最高榮譽普利茲克獎，得到評委「本世紀最美室內空間和外部形式」的評論。他的代表作有巴黎羅浮宮的玻璃金字塔、美國華盛頓特區國家藝廊東館、香港中銀大廈、日本的美穗博物館、台灣東海大學路思義教堂等。

許多的悼念已經從各方湧入，以緬懷他作為世界標誌性建築大師的一生。

務實的藝術家

貝聿銘於 1917 年出生於中國廣州望族世家，在 18 歲時移居美國，並曾在賓州大學、麻省理工學院溝讀建築學位，隨後獲得哈佛大學建築碩士學位。在第二次世界大戰期間，他曾擔任美國政府的研究科學家，1948 年，貝聿銘曾獲紐約房地產大亨 William Zeckendorf 賞識，並為他工作七年。隨後於 1955 年創立了自己的公司，名為「貝 - 考伯 - 弗里德及合伙人建築師事務所」(Pei Cobb Freed & Partners)。作為 20 世紀最多產的建築師之一，在在北美、亞洲和歐洲各地均可看見他所設計的市政廳、飯店、學校等建築。

貝聿銘作品以公共行政與文教機構建築為主，被歸為現代主義建築、常用鋼材、玻璃、混凝土與石材等建材，強調光與空間的結合，並有著「讓光線來作設計」的名言。

「我相信建築是一種務實的藝術。要成為藝術，它必須建立在必要的基礎上。」貝聿銘曾說道。

著名巨作

羅浮宮玻璃金字塔 (圖片：AFP)

貝聿銘所設計的巴黎羅浮宮玻璃金字塔最負盛名，也是他世界知名的作品之一。他曾說道：「如果有件事我沒有做錯，那便是盧浮宮」。

在 1984 年，法國大革命迎來 200 週年之際，法國總統 François Mitterrand 親托貝聿銘為羅浮宮進行擴建工程。在 1989 年，四面由 673 塊菱形玻璃組合而成的玻璃金字塔正式落成。令民眾驚喜的是，進入金字塔後，能透過玻璃看見古典的盧浮宮牆面和巴黎變幻莫測的美麗天空，同時，地下展覽廳也因光線而更加明亮。

貝聿銘曾表示，玻璃金字塔帶來了據歷史價值的寓義，並象徵著接古代與現世。

中銀大廈 (圖片：AFP)

另一項貝聿銘的名作是位在香港中環的中銀大廈，其設計靈感源自竹子節節高升的寓意，並象徵著力量、茁壯和進取等精神，這項建築由 4 個不同高度的玻璃三角柱所組成，就像一座水晶體一樣，不同角度在陽光的照射下，能呈現出不同的色彩。

路思義教堂 (圖片：architravel)

至於台中東海大學路思義教堂則是貝聿銘在台灣最知名的建築設計，與陳其寬共同完成。外觀就像祈禱時的雙手合十，教堂的平面由格子梁系統組成，隨著的下降而逐漸變厚。該建築於 1963 年竣工，前衛而且獨特的建築工法，沒有柱、樑、或是牆面的設計工法更是極具特色。