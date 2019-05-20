〈每週CFTC報告〉避險需求升溫 投機者大增黃金淨多單

美中貿易緊張局勢升級，促使大型投機者轉向避險資產。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新發布數據，投機者上週大幅調升黃金淨多頭部位，至接近 12 萬口。

截至 5 月 14 日週二的報告數據顯示，投機者在黃金期貨的淨多單，由前週的 75411 口，大增近 5 萬口 (49125 口)，使淨多單快速增至 12.4 萬口。

具體來看，總看漲部位共增加 4.05 萬口，而總看跌部位減少 8565 口，造成近 5 萬口的淨多單變化。同時，也是連續第 3 週上漲，並且是去年 10 月 16 日以來，淨多單增加最快的一週。

黃金淨多單變化 (圖表取自 countingpips.com)

原油

截至 5 月 14 日數據顯示，大型能源投機者本週再次降低了 WTI 原油期貨市場的淨看漲部位，較前週減少 6528 口，至 487808 口。

本週淨多單的減少，是由於看漲多單減少 8810 口，而看跌空單減少 2282 口所造成。

WTI 投機者的淨多頭部位在早前連 10 週增加之後，已經連續 3 週減少，並使淨多頭部位連兩週低於 50 萬口。

WTI 期貨變化 (圖表取自 countingpips.com)

截至 5 月 14 日數據顯示，投機者當週減少美元期貨淨多單 1556 口，來到 26677 口，使淨多單已經連續 9 週低於 3 萬口。

整體來看，看漲部位共減少 6691 口，至當週累計 40211 口；看跌部位也減少，減 5135 口，至 13534 口。

以投機者趨勢而言，他們已經連兩週減美元的淨多頭部位，並且是過去 5 週以來的第 4 次，這使淨多單來到過去 7 週以來最低水位。

美元期貨變化 (圖表取自 countingpips.com)

其他貨幣

其他貨幣的變化，主要反映在日圓及歐元淨空單的大減，與澳幣淨空單增加。

歐元過去一段時間一直被投機者看貶，先前 8 週內有 7 週淨空單增加。不過本週淨空單減少超過 1 萬口，也使淨空單減到 10 萬口以下，至 9.5 萬口。

與歐元一樣，日圓已有好幾個月都是深度看壞，但 14 日當週淨空單減超過 3 萬口，至 6.1 萬口，是過去 8 週以來最低的看貶水位。

相對地，澳幣在美中貿易戰的影響下，被視為最容易受影響的主要貨幣。澳幣淨空單也因此大增 6997 口，至 6.4 萬口。