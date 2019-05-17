中國鋼鐵需求意外強勁 鐵礦砂價格升至5年高點

由於巴西礦山關閉以及中國鋼鐵需求意外強勁，鐵礦砂價格飆升至近 5 年的高點。

根據 MySteel 的數據，基準的 62 品味鐵礦砂，價格上漲 3.5%，至每噸 97.95 美元，是 2014 年 6 月以來的高點。

期貨市場上，中國鐵礦砂主力合約 1909 領漲內盤黑色系，午後站上人民幣 700 元，盤中漲幅擴大至 5%，焦煤、螺紋、熱捲等期貨均漲超過 1%。

今年以來鐵礦砂上漲

今年以來鐵礦砂一直維持高檔，主因是巴西淡水河谷 (Vale SA) 旗下的大礦山，在 1 月出現潰堤重大災害，也導致全球鐵礦砂供應量減少約 9000 萬噸，上個月的 Pilbara 颶風也加劇供應緊張的局面。

與此同時，中國的鋼鐵製造商的需求依然強勁，儘管外界預期之後將會走弱。分析師和貿易商表示，這要歸功於房地產市場火爆，以及對地鐵和污水處理系統等基礎設施的需求。

中國是鐵礦砂全球最大買家，生產世界一半以上的鋼鐵，中國交易的鐵礦砂期貨今年增長達 35%。

投資人對鋼鐵產生投機熱情

中國主要工業中心的新一輪環境檢查，以及政府對新一輪刺激措施的預測，使人們對鋼鐵價格產生了投機的熱情。

瑞士信貸本週預測，7 月至 9 月期間煉鋼商品的價格可能上漲至每噸 110 美元，這代表中國鋼廠的購買旺季。

不過，中鋼協指出，隨著國外礦山供應量逐漸恢復、鐵礦石港口庫存量增加，鐵礦砂價格難以繼續維持高位。