〈每週CFTC報告〉投機客對黃金淨多頭增加 仍看漲美元

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (3 日) 公布數據，投機者持有的黃金投機性淨多單增加 2882​​4 口，至 66219 口，說明在黃金期貨價格下挫之後，投機者看多意願上升，一改近幾週的趨勢。

本週淨多頭的增加，主因是看空口數大減，減少 28240 口，至 11.1 萬口，與此同時，看多的部位小增 584 口，將看漲部位增至 17.72 萬口。

黃金淨多單增加 (圖表取自 countingpips.com)

在本週的反彈之前，大型投機者及避險基金持黃金的淨多頭連續兩週下跌，過去四週中有三週下跌。目前對投機者情緒處在過去 3 週最為看漲的狀態，同時也是連續 24 週保持整體看漲。

美元指數

在美元指數期貨，過去一週投機者淨多單共計 28949 口，較前一週增加 194 口。總計多頭部位增 2040 口，至 51212 口，空頭部位增加 1846 口，至 22263 口。

整體來看，目前的投機者情緒仍然堅定看漲，儘管淨多單已經連續 7 週不足 3 萬口，但下降幅度不大，部位也在前兩週下跌之後略為走高。

美元指數淨多頭增加 (圖表取自 countingpips.com)

單一貨幣

本週投機者多單增加的主要是美元指數及加元 (748 口)，其他主要貨幣均下挫。

具體來看，歐元淨多單減 126 口，英鎊減 2833 口，日圓減 5185 口，瑞士法郎減 2210 口，澳元減 8556 口，紐幣減 6010 口，墨西哥披索減 5966 口。

其中日圓連 11 週處於看空，淨空單達 6.88 萬口，是去年 12 月 18 日以來最看空的一週。歐元也看跌，同時是連續第 3 週高於 10.5 萬口，並為 2016 年 12 月 6 日以來的最高看跌水位。

墨西哥披索的頭寸在 4 月 16 日升至史上最看多之後，已連兩週冷卻，是除了美元指數之外，唯一淨多單的貨幣。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油

截至 4 月 30 日的數據顯示，大型投機者和避險基金交易的 WTI 原油期貨多單，總計 524103 口。與前一週相比，減少 23256 口，是過去 11 週以來第二次看漲意願減少。

本週的部位變化，看多合約共減 6372 口，至 63.8 萬口，看跌合約共增 16884 口，至 11.4 萬口。