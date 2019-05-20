〈群益期貨〉外匯不走彭准南控通膨的老路，將走向何方？

貨幣最重要的兩個目的性，一是抗通膨，二是創造競爭力，台灣在大多數時期是偏向抗通的，尤其是前總裁彭准南主政央行時期，扣除掉去年楊金龍接掌中央銀行，其實只有 2008 年西德州輕原油漲至 100 美元之上，台灣實施油價凍漲機制，每公升補貼三元，政府透過內部的補貼機制，抵銷了油價上漲的對民生的衝擊，因此 2008 年油價從 100 美元漲至 147 美元，台幣並沒有跟隨著大幅升值。

再來就是 2012 年底至 2014 年初這段期間安倍三箭，實施積極量化寬鬆，造成日幣大貶值，台幣也在 2013 年 1 月底加入競貶的行列，在這段期間就是屬於誰的貨幣貶的多，誰的股市就漲得多的環境，把競爭力擺中間，通膨擺一邊，因此造成台幣脫離傳統模式，與油價脫鈎的情況。

正常情況下，油價上漲時，央行放任台幣升值，當油下跌時，央行則放任台幣貶值，達成平抑油價的效果，筆者認為這就是彭准南著名的柳樹理論的概念，不過 2008 年與 2013 年的案例不同，一個是油價高波動的狀態，一個則是處在溫和變動的時期。



另外，從去年楊金龍接任央行總裁開始，去年也有實施凍漲機制，然而從油價與台幣的互動關係明顯脫節，已可看出彭規楊未隨，或許是因為軍購的影響，從去年 9 月底至今年 4 月台幣呈現動態式穩定，不隨貶也不跟升，再加上今年執政黨拼選舉政績，鼓勵資金回台投資，川普的招數如果學的像的話，配合五月初美國對中國 2000 億進口商品發動加徵關稅戰，造成人民幣貶值，而台幣也脫離區間展開補貶，這段期間油價走勢也幾乎是與台幣脫鈎的。



直白一點，就是新任央行總裁楊金龍並不是以控通膨為其核心目標，如此在去除平準機制後，未來產生外部性通膨的壓力會上升，匯率的壓力鍋已經打開，波動將會逐漸變大。

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