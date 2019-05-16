中美貿易戰 分析師：美光曝險恐居晶片股之冠 

新研究報告指出，比起其他半導體股，目前打得如火如荼的貿易戰對美光 (MU-UA) 的衝擊恐怕最大。

中美貿易戰升級後，雙方互祭高關稅，本月美光股價已下跌約 8%，花旗研究公司分析師 Christopher Danely 週三指出，「關稅戰」對美光格外糟糕，因此他給予美光股票「賣出」的評級。美光今年迄今漲幅超過 20%。

「因為美光有大量的 DRAM 供應量，而且這是一種商品，所以中國可以選擇跟三星、海力士等廠商購買，難度不高。」其他分析師則曾提過，產業整合可能會壓迫利潤。

FactSet 調查，分析師對美光的平均目標價為 49 美元，目前美光價格 38.24 美元，即距離不到 1%。

美光近期股價走勢

Danely 對半導體股票仍普遍持樂觀態度，花旗對德州儀器 (TXN-US)、Microchip Technologies(MCHP-US)、Broadcom(AVGO-US) 和一些其他公司均給予「買進」評價。

「儘管額外的關稅造成下行壓力，我們持續認為最糟糕的日子已經過去，且會就算關稅增加，正常季節性的下行趨勢會越來越小。」

然而，PiperJaffray 分析師 Harsh Kumar 週三指出，貿易長期處於緊張情勢，可能需要在中國以外地區投資昂貴的生產工作。PiperJaffray 目前推薦 Analog Devices (ADI-US)、博通和 Marvell 科技集團 (MRVL-US)。

「最可能出現的演變就是，美商重新分配全球供應鏈，將中國生產 / 組裝 / 封測等工作移往非美國所在的地點，藉此避免關稅。目前環境糟糕的一點就是，企業有可能為了避免關稅而耗費巨額、無計畫的資本支出。」

Kumar 指出，關稅也可能挫傷對某些產品的需求，尤其若關稅涵蓋範圍再擴大到更多種類的話，對需求損害更大。